L'attaquant de l'équipe nationale de France, Kilian Mbappe, a été élu homme du match lors de la rencontre face à l'Irak pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Lors de ce match remporté 3-0 par les Bleus, l'avant-centre de 27 ans a marqué à deux reprises. Le doublé de Mbappe a été déterminant pour assurer une nouvelle victoire convaincante de la France et sa qualification pour les phases finales.

Se distinguant par sa vitesse, sa technique et son sens du but, l'attaquant a constamment menacé la défense irakienne tout au long de la partie. En concrétisant ses occasions, il a prouvé une fois de plus qu'il était le leader de son équipe.

Après deux journées, l'équipe de France domine le groupe I avec 6 points. Bien que la Norvège totalise également 6 points, les Français occupent la première place grâce aux indicateurs complémentaires.

Les équipes nationales du Sénégal et de l'Irak n'ont pas encore marqué le moindre point. Elles occupent respectivement la troisième et la quatrième place du groupe.

La forme étincelante de Mbappe renforce la position de la France comme l'un des principaux favoris pour le titre de la Coupe du Monde 2026.