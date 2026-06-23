Erling Haaland : jouer la Coupe du monde est une sensation incroyable

·28·Sport
Erling Haaland : jouer la Coupe du monde est une sensation incroyable

L'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a partagé ses impressions après le match contre le Sénégal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'équipe nationale de Norvège a remporté une victoire cruciale en battant le Sénégal 3-2 lors d'un match intense.

Haaland a souligné après la rencontre qu'il était fier de ses coéquipiers et que participer au Mondial avec sa sélection nationale lui procurait un plaisir particulier.

« Je suis fier de mon équipe et je profite des matchs. C'était encore une soirée fantastique. J'adore jouer pour mon équipe nationale », a rapporté le service de presse de la FIFA.

L'avant-centre norvégien a également noté que fouler la pelouse d'une Coupe du monde est un sentiment unique et inoubliable pour tout footballeur.

« Participer à la Coupe du monde est une sensation incroyable », a déclaré Haaland.

Pour rappel, l'attaquant vedette avait également marqué deux buts lors du premier match de groupe contre l'Irak.

Ainsi, Haaland poursuit son efficacité offensive lors de la Coupe du Monde 2026, s'imposant comme l'un des leaders principaux de la Norvège.

Un autre test sérieux attend l'équipe nationale de Norvège lors de la dernière journée de la phase de groupes. Les Scandinaves affronteront l'équipe de France.

Ce match sera déterminant pour la tête du groupe et la répartition des places pour les phases éliminatoires.

Erling HaalandNorvègeSénégalFIFAFrance
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'OuzbékistanCristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'OuzbékistanAujourd'hui, 12:02Julian Alvarez veut quitter l'Atlético Madrid : l'attaquant rêve du FC BarceloneJulian Alvarez veut quitter l'Atlético Madrid : l'attaquant rêve du FC BarceloneAujourd'hui, 11:53Coupe du Monde 2026 : l'Algérie s'impose avec détermination face à la JordanieCoupe du Monde 2026 : l'Algérie s'impose avec détermination face à la JordanieAujourd'hui, 11:38CDM 2026. Norvège — Sénégal 3:2 (voir les buts)CDM 2026. Norvège — Sénégal 3:2 (voir les buts)Aujourd'hui, 11:20Kilian Mbappe brille à nouveau face à l'IrakKilian Mbappe brille à nouveau face à l'IrakAujourd'hui, 11:13Eldor Shomurodov : nous jouerons sans pression et avec confiance contre le PortugalEldor Shomurodov : nous jouerons sans pression et avec confiance contre le PortugalAujourd'hui, 11:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan