Erling Haaland : jouer la Coupe du monde est une sensation incroyable

L'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a partagé ses impressions après le match contre le Sénégal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'équipe nationale de Norvège a remporté une victoire cruciale en battant le Sénégal 3-2 lors d'un match intense.

Haaland a souligné après la rencontre qu'il était fier de ses coéquipiers et que participer au Mondial avec sa sélection nationale lui procurait un plaisir particulier.

« Je suis fier de mon équipe et je profite des matchs. C'était encore une soirée fantastique. J'adore jouer pour mon équipe nationale », a rapporté le service de presse de la FIFA.

L'avant-centre norvégien a également noté que fouler la pelouse d'une Coupe du monde est un sentiment unique et inoubliable pour tout footballeur.

« Participer à la Coupe du monde est une sensation incroyable », a déclaré Haaland.

Pour rappel, l'attaquant vedette avait également marqué deux buts lors du premier match de groupe contre l'Irak.

Ainsi, Haaland poursuit son efficacité offensive lors de la Coupe du Monde 2026, s'imposant comme l'un des leaders principaux de la Norvège.

Un autre test sérieux attend l'équipe nationale de Norvège lors de la dernière journée de la phase de groupes. Les Scandinaves affronteront l'équipe de France.

Ce match sera déterminant pour la tête du groupe et la répartition des places pour les phases éliminatoires.