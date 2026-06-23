Roberto Martinez défend Cristiano Ronaldo : "Les chiffres parlent en sa faveur"

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, a réagi aux critiques entourant le capitaine Cristiano Ronaldo avant le prochain match crucial de la Coupe du Monde. Le technicien a défendu la place de l'attaquant de 41 ans dans le onze de départ, soulignant que son expérience et sa condition physique restent essentielles pour l'équipe. C'est ce qu'indique le site Goal.com .

La Seleção n'a pas débuté le tournoi comme prévu — le match nul 1-1 lors de la première rencontre face à la RD Congo a été vivement critiqué par le public et les médias. Sur les réseaux sociaux, les débats se sont intensifiés, suggérant que Cristiano Ronaldo pourrait nuire au jeu de l'équipe. Cependant, Martinez considère ces affirmations comme infondées.

Selon l'entraîneur, Cristiano Ronaldo s'impose comme un véritable leader, non seulement sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. "Nous sommes plus soudés que jamais. Il est naturel qu'il y ait de la pression lors d'une Coupe du Monde, cela fait partie du jeu. Cristiano se comporte comme un vrai capitaine et son expérience peut servir de modèle aux jeunes joueurs", a déclaré le coach.

Statistiques et condition physique

Bien que beaucoup mettent en avant l'âge de Ronaldo, Roberto Martinez a insisté sur le fait que les données empiriques et les statistiques sont en faveur de l'attaquant. Selon lui, Cristiano reste l'un des meilleurs au monde pour créer des espaces et distraire les défenseurs.

"Il est le plus grand exemple en termes de récupération et d'approche de l'entraînement. Les chiffres soutiennent pleinement sa présence dans le onze titulaire. Certes, en tant qu'équipe, nous sommes un peu déçus après le premier match, mais cela nous rendra plus forts", a ajouté le technicien portugais.

Néanmoins, un aspect inquiétant subsiste dans les statistiques : bien que Cristiano Ronaldo ait marqué 5 buts lors des qualifications, il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors des 10 derniers matchs de grands tournois. Cela explique l'exigence croissante des supporters à son égard.

Le défenseur Joao Cancelo a également commenté la situation, affirmant qu'il était temps de corriger les erreurs. Selon lui, une équipe disposant de joueurs du niveau du Portugal doit créer davantage d'occasions de but. Le prochain adversaire de l'équipe sera l'Ouzbékistan, un match qui pourrait être décisif pour la situation dans le groupe.

Pour rappel, des rumeurs de tensions internes avaient circulé après que les propos du milieu de terrain Joao Neves sur Ronaldo ont été mal interprétés. Martinez a mis fin à ces spéculations avant le match au Texas.