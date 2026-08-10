Triomphe à Tachkent : Marjona Abdumutalova offre le premier or à l’Ouzbékistan !

À Tachkent, les Championnats d’Asie d’haltérophilie chez les cadets et les juniors se poursuivent au terme de duels intenses et acharnés. Lors de la journée suivante, les membres de l’équipe nationale d’Ouzbékistan ont réalisé de belles performances et remporté de nouvelles médailles.

Le ministère des Sports de la République d’Ouzbékistan a officiellement annoncé cette bonne nouvelle.

Marjona Abdumutalova, championne d’Asie !

Les épreuves de l’arraché dans la catégorie des moins de 57 kg ont été particulièrement fructueuses pour les haltérophiles ouzbeks.

Notre talentueuse athlète Marjona Abdumutalova a successivement soulevé 85, 88 et 90 kg avec succès, devançant toutes ses concurrentes. Grâce à cette remarquable performance, Marjona est devenue championne d’Asie chez les juniors à l’arraché!

Il convient de souligner que ce triomphe d’Abdumutalova a constitué pour la délégation ouzbèke la toute première médaille d’or de ces Championnats d’Asie.

La médaille d’argent pour Zarina Abdullahakova

Une autre représentante de notre pays, engagée dans la même catégorie des moins de 57 kg, Zarina Abdullahakova est également montée sur le podium.

Lors de l’épreuve de l’arraché, elle a soulevé 74 et 78 kg avec succès, remportant la médaille d’argent des Championnats d’Asie chez les cadets.

À noter que les épreuves de l’épaulé-jeté et du total olympique dans la catégorie des moins de 57 kg se poursuivent actuellement dans une lutte acharnée.

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