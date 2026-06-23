Un média sportif renommé pronostique le match Portugal — Ouzbékistan

·6·Sport
Un média sportif renommé pronostique le match Portugal — Ouzbékistan

Le célèbre média sportif Sportskeeda a publié son analyse et son pronostic pour la rencontre opposant les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Selon la source, l'équipe nationale du Portugal devrait dominer la possession de balle lors du prochain match. Les hommes de Roberto Martinez tenteront de percer progressivement la défense ouzbèke grâce à leurs milieux offensifs et leurs ailiers rapides.

Les Portugais visent à maintenir une possession prolongée, à forcer l'adversaire à l'erreur via des passes courtes et rapides, et à créer plusieurs occasions dangereuses devant le but.

Cependant, le média a souligné que transformer ces opportunités en buts exigera une grande efficacité de la part des joueurs portugais, car l'équipe nationale d'Ouzbékistan devrait faire preuve d'une défense organisée et résiliente face aux attaques adverses.

Sportskeeda a noté que les principales armes des « Loups blancs » seront la discipline, le jeu collectif et une défense compacte. L'entraîneur Fabio Cannavaro travaille avec ses joueurs pour instaurer un style de jeu encore plus structuré et réduire les espaces dans la ligne défensive.

Les footballeurs ouzbeks tenteront de ne laisser aucun espace libre à l'adversaire, d'agir avec une prudence maximale à l'approche de la surface de réparation et de chercher des opportunités en contre-attaque.

Parallèlement, le média estime que le potentiel offensif du Portugal est suffisamment puissant pour briser la défense dense de l'Ouzbékistan.

« Nous attendons la victoire des hommes de Martinez. Notre pronostic est une victoire 2-0 en faveur du Portugal », a écrit la source.

Le match entre le Portugal et l'Ouzbékistan aura lieu le 23 juin à Houston, aux États-Unis. La rencontre débutera à 22h00, heure de Tachkent.

Bien que le Portugal soit favori sur le papier, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a l'intention d'agir avec discipline sur le terrain et d'offrir une résistance digne face à l'une des équipes les plus étoilées du tournoi.

PortugalOuzbékistanRoberto MartinezFabio CannavaroHouston
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les supporters ouzbeks organisent une grande fête du football à Houston (vidéo)Les supporters ouzbeks organisent une grande fête du football à Houston (vidéo)Aujourd'hui, 17:04Agent portugais : Ronaldo n'est pas encore à son meilleur niveauAgent portugais : Ronaldo n'est pas encore à son meilleur niveauAujourd'hui, 16:35Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'OuzbékistanCristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'OuzbékistanAujourd'hui, 16:31Neymar revient en sélection : la star brésilienne attendue face à l'ÉcosseNeymar revient en sélection : la star brésilienne attendue face à l'ÉcosseAujourd'hui, 16:20Valeriy Kechinov : « L'Ouzbékistan mettra les nerfs du Portugal à rude épreuve »Valeriy Kechinov : « L'Ouzbékistan mettra les nerfs du Portugal à rude épreuve »Aujourd'hui, 16:20Viktor Vatsko : « Le Portugal battra l'Ouzbékistan avec un large score »Viktor Vatsko : « Le Portugal battra l'Ouzbékistan avec un large score »Aujourd'hui, 16:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan