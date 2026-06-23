Un média sportif renommé pronostique le match Portugal — Ouzbékistan

Le célèbre média sportif Sportskeeda a publié son analyse et son pronostic pour la rencontre opposant les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Selon la source, l'équipe nationale du Portugal devrait dominer la possession de balle lors du prochain match. Les hommes de Roberto Martinez tenteront de percer progressivement la défense ouzbèke grâce à leurs milieux offensifs et leurs ailiers rapides.

Les Portugais visent à maintenir une possession prolongée, à forcer l'adversaire à l'erreur via des passes courtes et rapides, et à créer plusieurs occasions dangereuses devant le but.

Cependant, le média a souligné que transformer ces opportunités en buts exigera une grande efficacité de la part des joueurs portugais, car l'équipe nationale d'Ouzbékistan devrait faire preuve d'une défense organisée et résiliente face aux attaques adverses.

Sportskeeda a noté que les principales armes des « Loups blancs » seront la discipline, le jeu collectif et une défense compacte. L'entraîneur Fabio Cannavaro travaille avec ses joueurs pour instaurer un style de jeu encore plus structuré et réduire les espaces dans la ligne défensive.

Les footballeurs ouzbeks tenteront de ne laisser aucun espace libre à l'adversaire, d'agir avec une prudence maximale à l'approche de la surface de réparation et de chercher des opportunités en contre-attaque.

Parallèlement, le média estime que le potentiel offensif du Portugal est suffisamment puissant pour briser la défense dense de l'Ouzbékistan.

« Nous attendons la victoire des hommes de Martinez. Notre pronostic est une victoire 2-0 en faveur du Portugal », a écrit la source.

Le match entre le Portugal et l'Ouzbékistan aura lieu le 23 juin à Houston, aux États-Unis. La rencontre débutera à 22h00, heure de Tachkent.

Bien que le Portugal soit favori sur le papier, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a l'intention d'agir avec discipline sur le terrain et d'offrir une résistance digne face à l'une des équipes les plus étoilées du tournoi.