Le jeune talent d’Arsenal Luyi Kopli victime d’une grave blessure

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Le jeune talent d’Arsenal Luyi Kopli victime d’une grave blessure

Le jeune joueur de l’académie d’Arsenal Luyi Kopli sera éloigné des terrains pour une longue période après une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) du genou. Le milieu de terrain de 19 ans s’est gravement blessé lors du match amical contre le Real Betis au stade Aviva de Dublin, compromettant temporairement ses chances d’intégrer l’équipe première dirigée par Mikel Arteta, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, cette rencontre de préparation s’est soldée par une défaite 3-1 du club londonien. Entré en jeu au début de la seconde période au poste d’arrière droit, le jeune joueur s’est blessé peu après son entrée et a dû être remplacé. Les examens médicaux ont confirmé la gravité de la blessure.

Une épreuve émotionnelle et une déclaration pleine de détermination

Sur ses réseaux sociaux, Luyi Kopli s’est adressé aux supporters sans cacher les émotions difficiles qu’il traverse. Le footballeur a écrit : « Les mots me manquent pour décrire ce que je ressens actuellement. Alors que mon rêve de disputer des matchs de pré-saison avec le club que je supporte depuis mon enfance venait de se réaliser, apprendre que je souffre d’une rupture du LCA est extrêmement difficile. » Malgré tout, le jeune talent a promis de ne pas céder face aux difficultés et de revenir plus fort sur les terrains.

Cette grave blessure survient à l’un des moments les plus importants de la carrière du joueur. Après une période de prêt réussie à Crawley Town durant la seconde moitié de la saison, Kopli avait porté le brassard de capitaine d’Arsenal U21. Lors du précédent match amical contre Gérone, il avait également fait bonne impression auprès du staff en évoluant au poste d’arrière droit.

Les projets d’avenir et le processus de récupération

La direction du club envisageait de le prêter à nouveau afin qu’il acquière de l’expérience, mais ces plans ont été suspendus en raison de la situation. Kopli doit désormais subir une intervention chirurgicale complexe et entamer une longue rééducation, ce qui devrait lui faire manquer une grande partie de la saison à venir.

Le staff médical d’Arsenal prendra toutes les mesures nécessaires pour restaurer pleinement la condition physique du jeune joueur et lui permettre de retrouver son meilleur niveau. Ce contretemps constitue une épreuve majeure pour le club londonien et le pensionnaire de l’académie de Hale End, ralentissant quelque peu ses débuts dans le football de haut niveau.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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