Gleyson Bremer : « Quitter la Juventus dans un moment difficile reviendrait à fuir »

Le défenseur central de la Juventus Turin, Gleyson Bremer, a fermement démenti les informations évoquant un possible départ du club lors du mercato estival. Malgré l’intérêt de grands clubs européens, dont Tottenham, le Bayern Munich et l’Inter, le Brésilien de 29 ans a annoncé qu’il resterait chez les Bianconeri et qu’il entendait ramener l’équipe à ses anciens sommets. Comme le rapporte Goal.com dans un article .

Selon les informations publiées par Goal.com, le défenseur expérimenté a disputé 122 rencontres au total avec le club turinois depuis son arrivée en 2022 en provenance de l’autre équipe de la ville, le Torino. Malgré une saison 2025-2026 décevante en Serie A sous la direction de Luciano Spalletti, conclue à la sixième place, Bremer s’est distingué par sa solidité en défense. Il a terminé deuxième parmi ses coéquipiers au nombre de duels aériens remportés (79) et d’actions dangereuses écartées (113) sur l’ensemble de la saison.

Une décision ferme concernant son avenir

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Bremer a clarifié les rumeurs de transfert, soulignant qu’il n’avait jamais demandé à la direction du club de le laisser partir. Selon lui, abandonner l’équipe précisément dans les moments difficiles reviendrait à se mentir à soi-même et à fuir.

« Il est certain que je n’ai jamais demandé à la Juventus de me vendre. Surtout dans les moments difficiles, lorsque le club et moi-même avons subi des défaites, cette idée ne m’a jamais traversé l’esprit. Si je quitte un jour la Juventus, je le ferai lorsque je serai plus âgé, la tête haute, en sortant par la grande porte », a déclaré le footballeur.

Des ambitions et des plans pour la nouvelle saison

Bremer avait auparavant exprimé son mécontentement face à la baisse du niveau général de la Juventus, estimant qu’un club aussi prestigieux ne devait pas se contenter de lutter pour le top 4 de la Serie A. Le défenseur a toutefois expliqué que ces critiques n’étaient pas un prétexte pour quitter le club, mais qu’elles découlaient de ses grandes ambitions et de son désir de ramener les Bianconeri à leur ancienne gloire.

« Je n’ai pas dit cela pour chercher un prétexte à mon départ. Je voulais au contraire montrer mes ambitions, car je ne souhaite pas terminer ma carrière avec une seule Coupe d’Italie. Je veux davantage de succès. Comme l’a dit Spalletti, nous sommes encore légèrement en dessous du niveau requis, mais nous posons des fondations importantes avec des joueurs comme Randal Kolo Muani et Kerim Alaybegovich. Je crois aussi pleinement au potentiel de mon grand ami Douglas Luiz », a ajouté le défenseur.

La Juventus disputera encore trois matchs amicaux pour tester le système tactique de Spalletti. Les Turinois débuteront leur saison de Serie A le 23 août face à Frosinone. L’adaptation des nouvelles recrues devrait jouer un rôle important dans la course à une qualification pour la Ligue des champions.