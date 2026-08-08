Une nouvelle ère dans le football uruguayen : Diego Forlán devient sélectionneur

Légende du football uruguayen et ancien attaquant Diego Forlán a pris les fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale d’Uruguay.

La Fédération uruguayenne de football (AUF) l’a annoncé sur ses pages officielles des réseaux sociaux, par l’intermédiaire de son service de presse.

Détails du contrat et statut intérimaire

Selon la décision de la direction, Diego Forlán, pour l’instant, assurera le rôle de sélectionneur intérimaire Par ailleurs, il aura également la responsabilité de l’équipe de jeunes des moins de 20 ans en plus de la sélection senior.

Durée du contrat : jusqu’en mars 2027 ;

Son avenir : La décision définitive concernant le maintien ou non de Forlán comme sélectionneur principal sera prise après les élections à la direction de la Fédération uruguayenne de football, prévues au printemps prochain.

Marcelo Bielsa s’en va, la légende revient

Rappelons qu’il avait été annoncé précédemment que le technicien expérimenté Marcelo Bielsa avait quitté son poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Uruguay.

L’arrivée de Diego Forlán, meilleur joueur de la Coupe du monde 2010 et lauréat du Ballon d’or, à la tête de la sélection a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir par les supporters uruguayens.

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