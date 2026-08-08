Un outil spécial pour essuyer les larmes des mariées créé en Chine

En Chine, un outil insolite a été imaginé pour les mariées qui se mettent à pleurer le jour de leur mariage. De longs bâtonnets de coton permettent d’essuyer leurs larmes sans abîmer leur maquillage.

Ce dispositif absorbe rapidement les larmes et les empêche de couler sur le visage et de détériorer le maquillage. Il pourrait être particulièrement utile aux mariées qui, émues pendant la cérémonie, se mettent à pleurer.

Cette solution insolite suscite également l’intérêt sur les réseaux sociaux, où elle donne lieu à diverses plaisanteries entre les utilisateurs.