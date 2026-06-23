Le Bayern exige une somme record pour Olise

Le Bayern Munich ne compte pas laisser partir facilement l'un de ses leaders, Michael Olise. Le géant allemand n'envisagerait de vendre le joueur français qu'en cas d'offre record.

Selon le journaliste Roberto Gomes, la direction du Bayern a fait part au Real Madrid de sa position concernant Olise.

La source précise que les Munichois ne sont prêts à entamer des négociations pour l'ailier de 24 ans que si une offre supérieure à 222 millions d'euros est formulée cet été.

Ce montant équivaut au transfert le plus cher de l'histoire du football. En 2017, le Paris Saint-Germain avait acheté le Brésilien Neymar au FC Barcelone pour exactement 222 millions d'euros.

À ce jour, cet accord reste le transfert le plus coûteux de l'histoire du football mondial. Si un montant supérieur est payé pour Olise, le joueur français pourrait établir un nouveau record.

Michael Olise participe actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale de France. Les Bleus ont récolté six points en phase de groupes et se sont qualifiés prématurément pour les play-offs.

Olise a été l'un des joueurs les plus efficaces du Bayern la saison dernière. Il a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues, marquant 22 buts et délivrant 31 passes décisives.

L'ailier français a rejoint le Bayern Munich en provenance du Crystal Palace anglais à l'été 2024. Il est rapidement devenu l'un des principaux moteurs de l'attaque munichoise.

Bien que le Real Madrid manifeste son intérêt pour Olise, le prix très élevé fixé par le Bayern pourrait rendre le transfert difficile à réaliser.

Le club allemand considère le joueur comme une pièce maîtresse de son projet futur et n'a l'intention de s'en séparer qu'en échange d'une offre irrefusable.