Sergio Aguero, légende de l'équipe nationale d'Argentine et de Manchester City, a réagi aux rumeurs concernant le transfert de son compatriote Julian Alvarez au FC Barcelone. Selon l'ancien attaquant, Alvarez, qui évolue actuellement à l'Atletico Madrid, est le candidat idéal pour le club catalan. Si ce transfert se concrétise, le FC Barcelone devrait disposer d'un joueur polyvalent et universel sur sa ligne d'attaque. C'est ce que rapporte Goal.com.

Ces derniers jours, les informations sur le désir de Julian Alvarez de quitter le stade Metropolitano sont au centre des publications sportives. Il est dit que le joueur a ouvertement demandé un transfert et que son objectif principal est précisément le FC Barcelone. Dans une interview accordée à la plateforme de streaming Jijantes, Aguero s'est dit convaincu que le talent d'Alvarez pourrait propulser l'équipe de Hansi Flick vers un nouveau niveau.

Un attaquant polyvalent et un avantage tactique

Aguero a particulièrement salué la polyvalence d'Alvarez sur le terrain. Selon lui, l'attaquant de 26 ans peut être tout aussi efficace au centre qu'sur les ailes ou en tant que milieu offensif. Cela constituerait un avantage majeur pour le FC Barcelone durant une saison où les blessures sont fréquentes.

« Julian pourrait jouer dans de nombreux clubs, mais son style de jeu est fait sur mesure pour le FC Barcelone. C'est un joueur de haut niveau, un attaquant universel capable de créer du danger en tout point du terrain. Posséder un tel joueur est une chance pour n'importe quel entraîneur », a souligné Sergio Aguero.

Alvarez avait rejoint l'Atletico Madrid en provenance de Manchester City en 2024. Cependant, son parcours au club madrilène n'a pas été à la hauteur des attentes et il s'est dit prêt pour de nouveaux défis. Selon Goal.com, le joueur a déjà rencontré la direction du club et les deux parties sont tombées d'accord sur le fait qu'un transfert est la solution la plus appropriée.

Un choix sincère et des projets d'avenir

Aguero a également soutenu le fait que le joueur ait annoncé ouvertement ses intentions. Selon lui, Alvarez a choisi la voie de l'honnêteté pour réaliser son rêve et progresser dans sa carrière. Le joueur lui-même a déclaré lors d'une interview aux médias : « La meilleure solution pour tout le monde est le transfert. Je veux réaliser mes rêves ».

Actuellement, l'optimisme est élevé au sein du camp du FC Barcelone. Si les questions financières sont résolues positivement, Alvarez pourrait porter la tunique blaugrana très prochainement. Ce transfert augmenterait non seulement le potentiel offensif du club, mais renforcerait également la concurrence avec des attaquants expérimentés comme Robert Lewandowski.

Ce transfert sera certainement intéressant pour les passionnés de football ouzbeks, car le FC Barcelone est l'un des clubs ayant le plus de supporters dans le pays. L'arrivée d'une étoile jeune et talentueuse comme Alvarez pourrait considérablement améliorer les chances des Catalans, non seulement en Liga, mais aussi en Ligue des Champions.