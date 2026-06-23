Où regarder le match Ouzbékistan — Portugal ?

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Où regarder le match Ouzbékistan — Portugal ?

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affronte aujourd'hui le Portugal lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Le match, qui débutera à 22h00, sera diffusé en direct sur la chaîne Zo‘r TV. Le sélectionneur de l'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a aligné son équipe dans un système 3-4-3, tandis que le Portugal a opté pour un schéma 4-2-3-1. Les remplaçants, le sélectionneur portugais et le nom du stade ne figurent pas sur l'image de la composition.

Composition de départ de l'Ouzbékistan :

• Gardien : A. Nematov
• Défenseurs : R. Ashurmatov, A. Abdullayev, A. Husanov
• Milieux : Sh. Nasrullayev, O. Shukurov, O. Hamrobekov, B. Karimov
• Attaquants : A. Fayzullayev, E. Shomurodov, A. Ganiyev

Composition de départ du Portugal :

• Gardien : Diogo Costa
• Défenseurs : J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes
• Milieux : V. Ferreira, J. Neves, P. Neto, B. Fernandes, J. Felix
• Attaquant : Cristiano Ronaldo

Le match Ouzbékistan — Portugal débutera à 22h00. La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne Zo‘r TV.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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