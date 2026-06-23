John Terry mécontent de la direction de Chelsea : pourquoi le capitaine légendaire a-t-il été ignoré ?

L'ancien capitaine du Chelsea FC, John Terry, a exprimé son vif mécontentement face au fait que sa candidature n'ait pas été envisagée lors de la crise d'entraîneurs survenue dans l'équipe la saison dernière. Le défenseur légendaire considère la décision de la direction du club comme un manque de respect à son égard. Selon lui, aucun autre spécialiste ne connaissait mieux l'atmosphère interne de l'équipe et les désirs des supporters. C'est ce que rapporte Goal.com .

D'après Goal.com, Terry, lors de sa participation à l'émission Sports Uncensored, n'a pas caché sa surprise de voir la direction de Chelsea nommer Callum McFarland, entraîneur de l'académie, au poste d'entraîneur intérimaire. John Terry a souligné que sa vaste expérience et ses liens tissés avec le club sur plusieurs décennies auraient dû jouer un rôle décisif dans une telle situation.

Une question d'expérience et de qualification

Au cours de sa carrière, John Terry a disputé 717 matchs avec Chelsea et a marqué 67 buts. Il est considéré comme le capitaine le plus titré de l'histoire du club. Son palmarès comprend une Ligue des Champions, cinq Premier League , une Europa League et de nombreux trophées nationaux. Ces facteurs auraient dû faire de lui le candidat le plus apte pour une gestion intérimaire.

"Lorsque l'entraîneur a quitté le club et que la direction cherchait un spécialiste intérimaire, il n'y avait personne de plus qualifié que moi, ni à l'académie ni dans l'équipe première. J'étais supérieur à tous, non seulement en termes de diplômes, mais aussi dans la compréhension de l'esprit du club", a souligné l'ancien footballeur.

Terry a rappelé les grands sacrifices qu'il a faits pour sa carrière d'entraîneur. Il a expliqué avoir vécu loin de sa famille lorsqu'il était entraîneur adjoint de Dean Smith à Aston Villa et avoir consacré des années à obtenir toutes les licences d'entraîneur nécessaires. Selon lui, les propriétaires du club n'ont pas estimé ce travail à sa juste valeur.

Le lien avec les supporters

Selon John Terry, il est crucial d'établir une communication avec les supporters lors d'un changement d'entraîneur dans un grand club comme Chelsea. Il se considère comme la personne la plus chère aux yeux des fans de l'équipe. "Je savais exactement ce dont les supporters avaient besoin dans ce moment difficile. J'étais prêt à diriger l'équipe, même pour un ou deux matchs, pour donner aux fans l'émotion qu'ils attendaient", dit-il.

Pour rappel, Chelsea ne parvient pas à atteindre une stabilité dans ses changements d'entraîneurs ces dernières saisons. Le fait que des légendes du club comme John Terry soient ignorées suscite divers débats, non seulement parmi les anciens joueurs, mais aussi parmi les experts. Notamment, le célèbre journaliste Piers Morgan a qualifié le rejet de la candidature de Terry de "décision insultante".

Actuellement, Chelsea travaille sur de nouveaux projets, mais le mécontentement de cadres loyaux comme John Terry indique qu'il reste des problèmes à résoudre dans le système de gestion interne du club.