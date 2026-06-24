Chelsea fixe le prix d'Enzo Fernandez : le Real Madrid prépare le transfert

Le club londonien de Chelsea a pris une décision radicale concernant son milieu de terrain Enzo Fernandez. Face à l'intérêt pour le champion du monde argentin, les « Blues » ont fixé un prix astronomique pour le joueur. Cette étape est interprétée non seulement comme une protection des intérêts financiers du club, mais aussi comme une volonté de ne pas laisser partir facilement un joueur clé de l'effectif. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon les informations diffusées par The Athletic, la direction de Chelsea ne compte pas vendre Enzo Fernandez pour moins de 120 millions de livres sterling (environ 158 millions de dollars). Les Londoniens, ayant acheté le joueur pour une somme record, visent à couvrir pleinement cet investissement. De plus, le contrat à long terme du joueur avec le club, courant jusqu'en 2032, donne à Chelsea un avantage dans les négociations.

La nouvelle stratégie de Jose Mourinho et du Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, est actuellement occupé à réformer en profondeur l'effectif de l'équipe. Le spécialiste portugais se concentre sur le recrutement de stars déjà établies et prêtes à gagner, plutôt que sur la formation de jeunes talents. Enzo Fernandez devrait être l'une des figures centrales de ce nouveau projet de Mourinho.

Selon les informations, lors d'une réunion secrète à Madrid, Jose Mourinho a discuté des plans de transfert avec les dirigeants du club et le célèbre agent Jorge Mendes. Il est rapporté que l'entraîneur a reçu des pouvoirs étendus pour former l'effectif, une situation inhabituelle pour le Real Madrid. Mourinho a déjà réussi à attirer des candidats comme Marc Cucurella, Ibrahima Konate et Bernardo Silva.

Enzo Fernandez lui-même ne serait pas opposé à un déménagement dans la capitale espagnole. Le joueur argentin pourrait ne pas s'exprimer pleinement au sein de Chelsea, mais sa performance éclatante lors de la Coupe du monde et sa vision du jeu ont suscité un grand intérêt chez Mourinho. Si le transfert se concrétise, il deviendra l'un des achats les plus chers de l'histoire du club madrilène.

Le transfert de Bernardo Silva depuis Manchester City a considérablement renforcé le milieu de terrain de Madrid. Désormais, l'entraîneur portugais vise à ajouter Enzo Fernandez à ce système pour restaurer l'hégémonie dans le football européen. L'exigence de 120 millions de livres sterling fixée par Chelsea sera un défi sérieux pour le Real Madrid, mais les capacités financières du « club royal » permettent de réaliser de telles transactions.