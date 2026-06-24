Comment WhoScored a noté les joueurs du Portugal et de l'Ouzbékistan

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Comment WhoScored a noté les joueurs du Portugal et de l'Ouzbékistan

Le match entre les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, s'est terminé. Les Européens ont remporté une large victoire 5-0.

Le portail de statistiques internationales WhoScored a évalué les performances des joueurs ayant participé à la rencontre.

Cristiano Ronaldo, auteur de deux buts, a reçu la note la plus élevée. Le capitaine du Portugal a été noté 9.

Après Ronaldo, Nuno Mendes a obtenu 8,8 et Bruno Fernandes 8,7. Les performances de Ruben Dias et João Cancelo ont été évaluées à 7,9.

Côté ouzbek, Eldor Shomurodov et Abduqodir Husanov ont obtenu les notes les plus hautes avec 6,5. Abbosbek Fayzullayev et Behruz Karimov ont reçu 6,3.

Les notes les plus basses de notre équipe nationale ont été attribuées à Abduvohid Ne’matov, Otabek Shukurov et Odil Hamrobekov. Selon WhoScored, Ne’matov a eu 4,4, Shukurov 5,4 et Hamrobekov 5,5.

Notes complètes des joueurs :

Portugal :

Costa — 7,5
Mendes — 8,8
Vieira — 7,1
Dias — 7,9
Cancelo — 7,9
Vitinha — 7,1
Neves — 7,0
Felix — 7,4
Fernandes — 8,7
Neto — 6,7
Ronaldo — 9,0

Ouzbékistan :

Ne’matov — 4,4
Nasrullayev — 6,0
Husanov — 6,5
Abdullayev — 5,8
Ashurmatov — 5,8
Shukurov — 5,4
Hamrobekov — 5,5
Karimov — 6,3
G‘aniyev — 6,1
Fayzullayev — 6,3
Shomurodov — 6,5

Ainsi, l'auteur du doublé Cristiano Ronaldo a obtenu la note la plus élevée en tant que meilleur joueur du match.

Cristiano RonaldoPortugalOuzbékistanBruno FernandesWhoScored
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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