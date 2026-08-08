Phil Bardsley donne son avis sur Marcus Rashford et Manchester United

L'ancien défenseur de Manchester United, Phil Bardsley, a partagé son point de vue sur l'avenir de l'attaquant Marcus Rashford à Old Trafford ainsi que sur les problèmes du milieu de terrain de l'équipe. Dans une interview accordée à Casinolyze, l'ancien joueur a souligné que l'attaquant anglais devait retrouver son meilleur niveau et regagner la confiance des supporters. Comme le rapporte Goal.com .

Une période décisive vient de commencer pour Marcus Rashford au sein de l'équipe. Le joueur doit en effet prouver une nouvelle fois son talent de classe mondiale sous la direction du nouveau staff technique. Selon Bardsley, les performances de l'attaquant lors de son dernier prêt en Espagne témoignent de son potentiel, mais le principal défi reste de maintenir cette régularité.

Rashford doit regagner la confiance des supporters

Selon l'ancien joueur, l'attitude des supporters jouera un rôle important dans la décision de conserver Rashford au sein de l'équipe. S'il reproduit les performances affichées en Espagne, il faudra le faire revenir immédiatement, mais le principal défi réside dans la régularité et la capacité à convaincre.

« Si nous retrouvons le Marcus qui a joué en Espagne la saison dernière, vous le feriez revenir immédiatement, mais il doit le démontrer de manière constante », a déclaré Bardsley. Il a également ajouté que le joueur devait regagner la confiance d'une partie des supporters et qu'il avait la possibilité de repartir de zéro sous les ordres du nouvel entraîneur principal, Michael Carrick.

Les problèmes du milieu de terrain et la solution

Outre le secteur offensif, Phil Bardsley a également porté une attention particulière à l'équilibre tactique dans l'axe de Manchester United. Selon lui, l'équipe compte de nombreux milieux créatifs, comme Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, André Santos et Bruno Fernandes, mais il lui manque un joueur capable d'effectuer le travail défensif et d'occuper la zone du milieu défensif.

L'ancien défenseur a souligné que l'équipe avait besoin d'un véritable milieu à vocation défensive, capable d'assumer un rôle similaire à celui du légendaire Darren Fletcher. L'arrivée d'un joueur moins créatif, mais capable de couper les offensives adverses, permettrait aux autres milieux de terrain de se projeter avec plus de sérénité.