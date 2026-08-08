Juiced présente le vélo électrique à pneus larges Scrambler Hardtail

L’entreprise américaine Juiced a officiellement présenté deux versions à double batterie de son nouveau vélo électrique à pneus larges Scrambler Hardtail. Selon Ixbt.com, ce véhicule dispose de près de 2 kW·soat d’énergie et d’un moteur très puissant, ce qui le destine aussi bien aux trajets urbains qu’aux longues distances. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le nouveau modèle présenté est équipé de deux blocs-batteries. Leur énergie totale atteint 1996 W·soat sous 52 V, tandis que leur capacité cumulée s’élève à 38,2 A·soat. Selon le fabricant, cette réserve d’énergie permet de parcourir jusqu’à 200 kilomètres avec une seule charge.

Caractéristiques techniques et partie cycle

La propulsion du vélo est assurée par un moteur électrique installé sur la roue motrice arrière. Sa puissance nominale est de 750 W, tandis qu’elle atteint 1764 W en crête, soit 2,4 chevaux, avec un couple de 90 N·m. Ces performances élevées garantissent un fonctionnement dynamique et fiable.

Le Scrambler Hardtail est doté de pneus larges, de freins à disque hydrauliques et d’une suspension avant. Un écran spécial installé sur le guidon affiche également la vitesse, le niveau de charge des batteries et l’autonomie restante. Fait intéressant, ce modèle propose un mode parental permettant de limiter la vitesse maximale à l’aide d’un code PIN.

Prix et disponibilité

Cette version se distingue du modèle Scrambler Full Suspension présenté précédemment par l’absence d’amortisseur arrière. Cette simplification de la conception a permis de réduire le prix, mais peut légèrement diminuer le confort sur les routes accidentées. La longue selle et la silhouette inspirée d’une moto, caractéristiques de la famille Scrambler, ont toutefois été conservées.

Le nouveau Scrambler Hardtail à double batterie est proposé en trois coloris : noir, marron et orange. Son prix conseillé est de 2244 dollars, mais une remise de 245 dollars est appliquée au lancement. Ce vélo électrique à pneus larges est actuellement disponible sur le site officiel du fabricant.