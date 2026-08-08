Le PSG travaille au transfert du gardien de Parme Zion Suzuki

Le champion de France, le Paris Saint-Germain, a entamé des démarches pour recruter le gardien de Parme, Zion Suzuki, afin de renforcer son secteur défensif. Selon Le Parisien, le club parisien serait prêt à investir jusqu’à 40 millions d’euros pour le transfert du joueur japonais de 23 ans. Goal.com rapporte cette information.

La direction du Paris Saint-Germain, notamment le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique, évalue très positivement le potentiel du jeune gardien. Le portier asiatique a attiré l’attention des Parisiens grâce à son expérience en Serie A et à son immense potentiel de progression. Le club souhaite poser les bases de son avenir grâce à ce transfert.

Projet de transfert et de prêt

Selon Le Parisien, même en cas de recrutement, Zion Suzuki pourrait ne pas intégrer immédiatement l’équipe première du club parisien. La direction du PSG étudie sérieusement la possibilité de prêter le joueur à une autre équipe afin qu’il gagne en expérience et bénéficie d’un temps de jeu régulier.

Selon la presse italienne, la Juventus de Turin étudie également la possibilité d’accueillir le gardien en prêt. Bien que le club turinois ait renoncé à rivaliser avec le PSG dans la course au transfert, il souhaite tout de même pouvoir compter temporairement sur le joueur.

La concurrence entre les gardiens à Paris

Actuellement, une forte concurrence oppose Matvey Safonov et Lucas Chevalier dans la capitale française. Sous les ordres de Luis Enrique, aucun des deux gardiens ne peut pleinement garantir sa place dans le onze de départ, ce qui intensifie encore la rivalité à ce poste.

Malgré la perte de sa place la saison dernière, Chevalier entend rester à Paris et se battre pour une place de titulaire. Lors des matchs de préparation, le staff technique offre du temps de jeu aux deux portiers et la hiérarchie des gardiens est encore en train de se redessiner.