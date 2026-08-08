Habib serait l’un des combattants préférés de Trump

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Habib serait l’un des combattants préférés de Trump

Le président américain Donald Trump serait l’un des plus grands admirateurs de l’ancien champion des poids légers de l’UFC, Habib Nurmagomedov. Son manager, Ali Abdelaziz, l’a déclaré dans l’émission « Pound 4 Pound Show ».

Selon Ali Abdelaziz, Trump apprécie deux combattants plus que les autres : l’Américain Justin Gaethje et Habib Nurmagomedov.

« Le président Trump aime deux combattants plus que tous les autres : l’Américain Justin Gaethje et Habib. Il est le plus grand fan de Habib. Je lui ai demandé : “Pourquoi aimez-vous autant Habib ?” Il m’a répondu : “J’ai inclus Habib dans mon livre” », a déclaré Ali Abdelaziz.

Cette déclaration montre une fois de plus le respect particulier de Trump pour l’ancien champion de l’UFC. Habib est considéré comme l’un des combattants de MMA les plus célèbres à avoir terminé sa carrière invaincu.

Donald TrumpKhabib NurmagomedovUFCJustin GaethjeAli Abdelaziz
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