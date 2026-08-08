Arsenal envisage sérieusement le transfert de Kenan Yildiz

Le club d’Arsenal, l’un des leaders de la Premier League anglaise, a commencé à travailler activement sur le marché des transferts afin de renforcer son secteur offensif. Selon des informations parvenues à Londres, la direction du club s’est intéressée au talentueux milieu de terrain Kenan Yildiz, qui évolue à la Juventus. Cette démarche s’inscrit dans le projet du club de faire passer son attaque à un niveau supérieur. Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par La Stampa, les Gunners avaient initialement fait de la signature de la star du Real Madrid Vinicius Junior leur priorité. Cependant, le rêve de ce transfert s’est effondré après que l’attaquant brésilien a signé un nouveau contrat de plusieurs années avec le club merengue. Le club londonien a alors immédiatement porté son attention sur une autre option.

Le talent de la Turquie dans le viseur londonien

Né en 2005, le jeune international turc Kenan Yildiz s’est rapidement fait un nom dans le football européen. Il porte actuellement le numéro 10 à la Juventus et est devenu l’un des leaders de l’équipe grâce à sa polyvalence. Ses performances convaincantes sur la scène internationale et avec la sélection turque ont notamment attiré l’attention des grands clubs européens.

Arsenal cherchait précisément un joueur aussi énergique et technique pour renforcer son secteur offensif. C’est pourquoi Yildiz figure parmi les priorités de la liste des transferts du club anglais. Le staff technique évalue très positivement le potentiel du jeune talent et estime qu’il pourrait s’adapter rapidement à la Premier League.

La position ferme des Turinois

Cependant, la Juventus, géant italien, n’a pas l’intention de laisser partir facilement sa jeune star. Consciente que Yildiz représente l’avenir du club, la direction turinoise se tient prête à rejeter toute offre concernant le joueur. Selon la presse, la direction de la Vieille Dame n’accepterait de s’asseoir à la table des négociations qu’à une seule condition.

Selon les sources, le club souhaitant recruter Kenan Yildiz devra présenter une offre officielle largement supérieure à 100 millions d’euros. Une telle somme montre à quel point la position de la Juventus est ferme et que le joueur ne sera pas vendu à des conditions ordinaires.

Pour l’instant, l’intérêt d’Arsenal pour le joueur ne s’est pas encore transformé en offre officielle. Toutefois, la situation sur le marché des transferts devrait s’éclaircir dans les prochains jours, et l’on saura comment les Londoniens répondront aux exigences de la Juventus. Si l’accord se concrétise, il deviendra sans aucun doute l’un des transferts les plus retentissants de la saison en cours.