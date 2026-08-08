Fenerbahçe en tête dans la course au transfert d’Alexander Sørloth

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Fenerbahçe en tête dans la course au transfert d’Alexander Sørloth

À l’approche de l’ouverture du mercato estival, les clubs européens ont commencé à renforcer leurs effectifs. Selon Goal.com, Fenerbahçe est devenu le grand favori dans la course à la signature de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Alexander Sørloth. Le géant d’Istanbul souhaite renforcer davantage son secteur offensif. Goal.com rapporte .

Il apparaît que la direction des Rojiblancos a fixé la valeur du transfert du joueur norvégien à 40 millions d’euros. Le club turc serait actuellement en mesure de répondre à cette exigence financière. Alexander Sørloth a rejoint le club madrilène en août 2024 en provenance de Villarreal, et son contrat actuel court jusqu’en juin 2028.

Le plan de l’Atlético de Madrid et le facteur Dusan Vlahovic

Pour les Madrilènes, ce transfert constitue une étape importante pour assurer leur stabilité financière et alléger leur masse salariale. Selon Matteo Moretto et beIN Sports, le club souhaite utiliser les revenus et les ressources issus de la vente de Sørloth pour recruter un nouvel attaquant. Cette stratégie ouvrirait notamment la voie à l’arrivée de Dusan Vlahovic, libre de tout contrat, dans l’équipe de Diego Simeone.

Le contrat de Dusan Vlahovic avec la Juventus prendra fin à la fin du mois de juin. L’attaquant devrait ensuite rejoindre le club madrilène. Le départ de Sørloth modifierait la dynamique offensive de l’Atlético, qui perdrait un avant-centre puissant et efficace dans les duels aériens.

La phase des négociations et les objectifs des parties

Les deux clubs négocient actuellement les modalités de paiement du transfert ainsi que les bonus supplémentaires prévus dans le contrat. Même si aucune offre officielle couvrant intégralement le montant demandé par l’Atlético n’a encore été formulée, le dialogue entre les parties se poursuit activement.

Pour Fenerbahçe, Sørloth devrait devenir le principal fer de lance offensif dans la quête de grands objectifs en championnat national et dans les compétitions européennes. La conclusion réussie du transfert servirait également de catalyseur majeur pour accélérer la tentative de l’Atlético d’attirer Vlahovic.

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Jahongir Tursunov
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