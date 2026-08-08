Trent Alexander-Arnold pourrait devenir le nouveau David Beckham du Real Madrid

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Trent Alexander-Arnold pourrait devenir le nouveau David Beckham du Real Madrid

Le défenseur de l’équipe nationale anglaise Trent Alexander-Arnold pourrait connaître un changement inattendu dans sa carrière et être repositionné au milieu de terrain. Dans une interview accordée à Casinolyze, l’ancien footballeur Phil Bardsley a estimé que l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, pourrait utiliser l’Anglais au milieu comme le légendaire David Beckham afin de révéler son potentiel inexploité. Selon Goal.com rapporte .

Selon les spécialistes, les certaines lacunes défensives d’Alexander-Arnold ne doivent pas éclipser ses qualités offensives et créatives. La présence d’attaquants rapides comme Kylian Mbappé et Vinícius Júnior au Real Madrid pourrait notamment permettre au joueur anglais de tirer pleinement profit de ses passes.

De nouvelles responsabilités dans l’axe

Phil Bardsley estime que l’idée de repositionner Trent Alexander-Arnold, du poste traditionnel d’arrière droit à celui de milieu droit, pourrait porter ses fruits. Cela lui offrirait davantage de liberté sur le terrain et lui permettrait d’orchestrer les attaques de l’équipe grâce à ses passes uniques et à sa vision du jeu.

David Beckham assumait autrefois exactement ce rôle créatif au Real Madrid, offrant des passes décisives à ses partenaires. Aujourd’hui encore, un tel changement tactique pourrait apporter une variété supplémentaire au jeu du club madrilène.

Les premières impressions sous les ordres de Mourinho

Le joueur s’entraîne actuellement avec intensité sous la direction de José Mourinho lors du stage de préparation de la saison au centre de Valdebebas. Les séances quotidiennes en double et la préparation dans des conditions de forte chaleur exigent de lui une excellente condition physique.

Dans une interview accordée aux chaînes officielles du club, Trent Alexander-Arnold a déclaré à propos de ce processus : « Tout se passe bien, mais il fait chaud et les entraînements sont très intenses. C’est exactement ce que nous attendions du stage de préparation. »

Le joueur a également souligné que travailler avec un technicien expérimenté était un honneur : « C’est formidable de travailler avec José Mourinho. J’ai toujours admiré cet entraîneur. J’ai joué plusieurs fois contre lui et c’est un grand plaisir pour moi de travailler aujourd’hui avec son staff technique. »

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Jahongir Tursunov
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