Fabio Cannavaro : Malgré la lourde défaite, je suis fier de mon équipe

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a participé à la conférence de presse après le match contre le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Le spécialiste italien a souligné qu'il savait d'avance que la première participation de son équipe nationale à la Coupe du Monde ne serait pas facile. Selon lui, dès que le tirage au sort a placé l'Ouzbékistan dans le même groupe que des adversaires forts comme la Colombie et le Portugal, il était clair que des défis complexes les attendaient.

« Il est naturel que la première participation à une Coupe du Monde ne soit pas facile. Après le tirage au sort, en voyant la Colombie et le Portugal, nous avons compris que nous attendions un groupe très difficile », a déclaré Cannavaro.

L'entraîneur a exprimé sa fierté face aux efforts de ses joueurs, malgré la lourde défaite contre le Portugal.

Cannavaro a rappelé qu'il avait exprimé un avis positif sur son équipe après le premier match contre la Colombie, et que son attitude n'avait pas changé après le duel contre le Portugal.

« Après le match contre la Colombie, j'avais dit que j'étais fier de mon équipe. Aujourd'hui encore, je suis fier d'eux. Car j'ai vu les joueurs sur le terrain : ils ont rencontré des difficultés, mais ils n'ont pas abandonné une seule seconde », a rapporté le service de presse de l'UFA.

L'équipe nationale du Portugal possède des joueurs de haut niveau à tous les postes et est considérée comme l'un des principaux favoris du tournoi. Selon Cannavaro, affronter un tel adversaire est une tâche ardue pour n'importe quelle équipe.

De plus, le Portugal, ayant fait match nul contre la RD Congo lors de la première journée, est arrivé au match contre l'Ouzbékistan avec une motivation élevée.

« Il est toujours difficile de jouer contre une équipe qui possède des joueurs de haut niveau à toutes les lignes. Sans aucun doute, ils sont entrés sur le terrain avec une très grande motivation », a déclaré le spécialiste italien.

Cannavaro a qualifié la Coupe du Monde 2026 de grande école d'expérience pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Les joueurs affrontent les meilleures équipes nationales du monde et ressentent le rythme et la pression d'un match de niveau mondial.

« Comme je l'ai dit précédemment, cette Coupe du Monde est une expérience pour nous », a souligné l'entraîneur.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera désormais la République Démocratique du Congo lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Fabio Cannavaro espère que ses joueurs se battront pour obtenir leur premier résultat positif en Coupe du Monde et terminer le tournoi dignement.