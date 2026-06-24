L'Angleterre fait match nul contre le Ghana : les hommes de Thomas Tuchel muets à Boston

Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'équipe d'Angleterre a affronté le Ghana et a concédé un match nul surprise 0-0. Après une victoire convaincante contre la Croatie lors de la première journée, les supporters attendaient un jeu plus percutant des « Three Lions », mais l'équipe dirigée par Thomas Tuchel a rencontré des difficultés notables en attaque. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

En première période, malgré la possession du ballon et une domination territoriale, l'Angleterre a peiné à percer la défense ghanéenne. Le milieu de terrain Declan Rice n'a pas réussi à concrétiser un coup franc, et le capitaine Harry Kane a été bloqué par les défenseurs adverses. Selon Goal.com, les Anglais n'ont réussi à cadrer aucun tir durant les 45 premières minutes.

Le rythme a légèrement changé en seconde période. Anthony Gordon et Harry Kane ont forcé le gardien ghanéen Benjamin Asare à s'employer, mais ces tentatives n'ont pas représenté de danger sérieux. Bien que Thomas Tuchel ait fait entrer Bukayo Saka et Morgan Rogers pour dynamiser le jeu, le score est resté inchangé.

Pression et manque de chance dans les dernières minutes

Dans les cinq dernières minutes, l'Angleterre s'est procurée de véritables occasions de but. Le tir de Bukayo Saka a été arrêté par le gardien, tandis que la tête de Nico O'Reilly a heurté la barre transversale. Harry Kane, premier sur le ballon du rebond, a manqué une occasion idéale en envoyant le ballon au-dessus du but.

Avec ce nul, l'équipe d'Angleterre a manqué l'opportunité de sécuriser prématurément la première place du groupe L. Les performances de Jude Bellingham et Anthony Gordon, en dessous des attentes, sont critiquées par les experts. En particulier, le manque de réalisme de Harry Kane a pesé sur l'efficacité offensive globale de l'équipe.

Le Ghana, grâce à une défense organisée, a réussi à arracher un point face à un adversaire puissant. Si les défenseurs anglais ont su contenir Semenyo pour garder leur cage inviolée, leur maladresse offensive complique légèrement leur situation dans le groupe. Désormais, les hommes de Thomas Tuchel devront tout donner lors de la dernière journée pour assurer leur qualification pour le tour suivant.