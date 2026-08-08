Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?

Une nouvelle grosse option de combat est apparue pour Bogdan Guskov dans la division des poids mi-lourds de l’UFC. L’ancien champion des poids moyens Robert Whittaker, évoquant ses prochains adversaires, a également cité le combattant ouzbek parmi les noms intéressants.

La star australienne ne souhaite pas avancer à petits pas dans sa nouvelle catégorie de poids. Sa liste comprend des combattants réputés des mi-lourds comme Magomed Ankalaev, Jan Blachowicz et Bogdan Guskov.

Qu’a dit Whittaker au sujet de Guskov ?

Sur le podcast Believe You Me, Robert Whittaker a expliqué contre qui il aimerait entrer dans l’octogone chez les mi-lourds.

« J’aimerais vraiment combattre Ankalaev. Jan vient de perdre, mais j’aimerais aussi l’affronter. Bogdan serait également une excellente option. De manière générale, je suis prêt à affronter n’importe lequel de ces combattants. »

Dans le même temps, l’Australien a indiqué qu’il ne considérait pas une revanche contre Paulo Costa comme une priorité. La raison est simple : Whittaker l’a déjà battu chez les poids moyens en 2024 et souhaite désormais se mesurer à de nouveaux adversaires.

Whittaker évolue désormais chez les mi-lourds

Un détail important est à souligner : Robert Whittaker n’est plus un poids moyen.

L’Australien de 35 ans est monté chez les mi-lourds en 2026. Selon les informations de l’UFC, il a fait ses débuts dans cette nouvelle division le 11 juillet, lors de l’UFC 329, en battant Nikita Krylov par KO technique à 1:01 du troisième round.

Après cette victoire, le profil officiel de l’UFC classe Whittaker à la 12e place du classement des mi-lourds.

Ainsi, un éventuel combat contre Guskov est désormais une option parfaitement réaliste, y compris sur le plan du poids.

Guskov a disputé cinq rounds contre Ankalaev

De son côté, Bogdan Guskov vient de disputer l’un des plus grands combats de sa carrière.

Le représentant de l’Ouzbékistan a affronté Magomed Ankalaev le 25 juillet à Abu Dhabi, en tête d’affiche de l’UFC Fight Night. Guskov devait initialement combattre un autre adversaire, mais il a accepté le combat contre Ankalaev à court terme après la blessure de Khalil Rountree Jr.

Le combat est allé jusqu’au cinquième round. Ankalaev s’est imposé par KO technique à 2:41.

Malgré cette défaite, le fait que Guskov ait tenu jusqu’au cinquième round contre le numéro un de la division avec une préparation écourtée n’a pas considérablement affaibli sa position à l’UFC.

Pourquoi Guskov est-il un adversaire intéressant pour Whittaker ?

Cette affiche est également remarquable sur le plan des styles.

Whittaker est réputé pour ses déplacements rapides, son contrôle de la distance et ses combinaisons de frappes. Guskov, lui, est un puissant puncheur capable de changer le cours d’un combat sur un seul coup.

Lorsque l’UFC a annoncé le combat contre Ankalaev, l’organisation a rappelé que les 18 victoires de la carrière professionnelle de Guskov avaient toutes été obtenues avant la limite, dont 13 au premier round.

Théoriquement, le scénario est donc très intéressant : la vitesse et l’expérience de Whittaker face à la puissance de frappe de Guskov.

Le combat peut-il avoir lieu ?

Pour l’instant, l’UFC n’a fait aucune annonce officielle concernant un combat entre Whittaker et Guskov.

De plus, le premier choix de l’Australien semble être Magomed Ankalaev. Il a également cité Jan Blachowicz et Guskov comme options. Whittaker a clairement indiqué qu’il ne combattrait que ses coéquipiers Carlos Ulberg et Navajo Stirling.

Cependant, la situation peut évoluer rapidement. Chez les mi-lourds, Whittaker est un nouveau nom, tandis que Guskov est l’un des puncheurs les plus dangereux du classement. Si l’UFC les oppose, le vainqueur pourrait faire un pas important vers les sommets de la division.

Pour Guskov, affronter un ancien champion de l’UFC après Ankalaev serait une nouvelle opportunité majeure. Pour Whittaker, ce serait un nouveau défi face à un adversaire naturellement plus imposant et doté d’une puissance de frappe extrêmement dangereuse.

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