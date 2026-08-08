Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !

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Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) a dévoilé au grand public l’affiche officielle de l’un de ses prochains événements phares et très attendus : l’UFC Fight Night 286.

Cette soirée organisée à Shanghai verra s’affronter certains des combattants les plus redoutables et les plus talentueux de la catégorie des poids coqs.

Shanghai accueillera un combat historique

Le combat principal opposera, chez les poids coqs, l’ancien challenger au titre et combattant russe Umar Nurmagomedov au favori des supporters locaux, le Chinois Song Yadong .

  • Date : 29 août

  • Lieu du combat : Chine, Shanghai, Shanghai Indoor Stadium

Statistiques et expérience des vedettes de la soirée

Les deux protagonistes du combat principal ont déjà établi leur réputation et leur place dans l’octogone de l’UFC :

  • Umar Nurmagomedov (30 ans) : Il a fait ses débuts à l’UFC en 2021. Depuis, il a disputé 9 combats au sein de l’organisation, avec 8 victoires et seulement 1 défaite .

  • Song Yadong (28 ans) : Il combat régulièrement dans la plus prestigieuse ligue de MMA depuis 2017. Son bilan à l’UFC compte 12 victoires, 4 défaites et 1 match nul .

Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !

Cette confrontation entre deux combattants de très haut niveau promet un affrontement intense et sans concession dans l’octogone.

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Ultimate Fighting ChampionshipUmar NurmagomedovSong YadongShanghaiChine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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