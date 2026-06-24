La Colombie s'impose face à la RD Congo sur un score minimal

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La Colombie s'impose face à la RD Congo sur un score minimal

L'équipe nationale de Colombie a battu la République démocratique du Congo 1-0 dans le groupe K de la Coupe du monde 2026. L'unique but de la rencontre a été marqué par D. M. Mejía à la 76e minute.

La Colombie a dominé une grande partie du match. L'équipe a tenté 20 tirs, dont neuf cadrés. Les joueurs de la RD Congo ont tenté huit tirs, dont trois cadrés.

La Colombie a également dominé la possession, contrôlant le ballon pendant 66 % du temps, contre 34 % pour la RD Congo. La Colombie a effectué 506 passes avec une précision de 88 %, tandis que la RD Congo a réalisé 281 passes avec un taux de réussite de 77 %.

La RD Congo a commis 17 fautes, tandis que les joueurs colombiens en ont commis 12. Concernant les cartons jaunes, la Colombie mène 2-1. Aucun carton rouge n'a été distribué lors du match.

La Colombie a été prise au piège du hors-jeu à neuf reprises, alors que la RD Congo n'en a enregistré aucun. Pour les corners, la Colombie l'a emporté 5-4.

ColombieRD CongoD. M. MejíaCoupe du mondeGroupe K
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Nodirbek Razzokov
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