Cannavaro : « Les joueurs ouzbeks n'ont pas abandonné une seule seconde »

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Cannavaro : « Les joueurs ouzbeks n'ont pas abandonné une seule seconde »

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, s'est exprimé sur son équipe après le match de la Coupe du Monde contre le Portugal.

Le spécialiste italien a déclaré qu'il était évident dès le départ que la première participation de l'Ouzbékistan au Mondial ne serait pas facile. Selon lui, une fois que la Colombie et le Portugal ont été tirés dans le même groupe, il était clair que l'équipe attendait des défis difficiles.

« Il est naturel que la première participation à la Coupe du Monde ne soit pas facile. Après le tirage au sort, en voyant la Colombie et le Portugal, nous savions que nous étions dans un groupe très difficile », a déclaré Cannavaro.

L'entraîneur a souligné qu'il n'était pas mécontent de ses joueurs malgré le résultat contre le Portugal. Il a affirmé qu'il était fier de son équipe après le match contre la Colombie et que son opinion n'avait pas changé après la rencontre face au Portugal.

« Aujourd'hui encore, je suis fier de mon équipe. Ils ont rencontré des difficultés, mais ils n'ont pas abandonné une seule seconde », a déclaré l'entraîneur.

Cannavaro a noté que le Portugal possède des joueurs de haut niveau à tous les postes. Il a également ajouté que l'adversaire était entré sur le terrain avec une grande motivation.

Selon lui, la Coupe du Monde constitue une expérience majeure pour l'Ouzbékistan. Grâce à ces matchs, l'équipe a l'opportunité de s'adapter au football de haut niveau et de tirer des conclusions pour les prochaines rencontres.

OuzbékistanPortugalFabio CannavaroCoupe du MondeColombieÉquipe Nationale
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Nodirbek Razzokov
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