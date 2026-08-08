La Juventus s’incline face à l’Inter : résumé du Derby d’Italia

Lors du dernier Derby d’Italia, disputé au stade Optus de Perth, en Australie, la Juventus s’est inclinée 1-2 face à l’Inter, son rival historique du championnat d’Italie. Selon Goal.com, ce match amical a permis au staff technique d’évaluer les chances de l’équipe pour la nouvelle saison et d’identifier les points forts et faibles de certains joueurs. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Même si la rencontre s’est soldée par une défaite pour le club turinois, les performances de certains joueurs ont laissé une impression favorable aux spécialistes et aux supporters. Côté Inter, Dimarco et Diouf ont inscrit leur nom au tableau d’affichage, tandis que Conceição, auteur de l’unique but de la Juventus, a été l’un des joueurs les plus actifs du match.

Les changements positifs et les joueurs qui se sont distingués

Selon la source, les performances de l’équipe dans l’entrejeu et au milieu de terrain ont particulièrement retenu l’attention. Le joueur brésilien s’est distingué par la précision de ses passes, sa bonne vision du jeu et sa discipline défensive. Il a créé une occasion idéale pour Cambiaso, mais son coéquipier a préféré remettre le ballon plutôt que de tenter sa chance. Après s’être illustré durant la préparation, ce joueur augmente encore ses chances de rester à Turin.

Les nouvelles solutions offensives de l’équipe ont également joué un rôle important. Malgré son premier match de la saison et un retard relatif sur ses partenaires sur le plan de la condition physique, il a tenté d’assumer un rôle de leader sur le terrain. Alors que David s’était montré assez discret en première période, sa présence a apporté davantage de sens et un point d’appui aux attaques de l’équipe.

Les difficultés et les espoirs pour l’avenir

Un autre joueur ayant laissé une impression positive s’est distingué par son activité sur le flanc. La tête haute, il a cherché à éliminer ses adversaires et à créer des occasions pour ses coéquipiers. Il a notamment affiché une bonne entente avec Kolo Muani, qui disputait ses premières minutes sous le maillot de la Juventus. Même si Kolo Muani n’a pas encore retrouvé sa meilleure forme physique, certaines de ses actions suscitent de grands espoirs pour l’avenir.

Malgré une condition physique encore incomplètement rétablie, Kolo Muani a tenté de mettre la défense adverse en difficulté en fin de match et a finalement trouvé le chemin des filets. Dès son entrée, il s’est montré actif et n’a pas caché sa frustration de voir ses coéquipiers tarder à lui transmettre le ballon. Son but inscrit en fin de rencontre a quelque peu atténué l’amertume de la défaite pour la Juventus.