L’équipe de Milan a conclu sa tournée de pré-saison en Australie par une lourde et large défaite contre Chelsea, le club londonien. Cette rencontre, achevée sur le score de 0-3, a clairement mis en évidence les sérieux problèmes et les lacunes de l’effectif de l’équipe dirigée par Ruben Amorim. Selon Goal.com, les locaux ont totalement dominé les débats et les Milanais n’ont pas réussi à cadrer le moindre tir vers le but adverse. À ce sujet, rapporte Goal.com.

Il était très difficile de trouver le moindre point positif dans cette rencontre, mais les spécialistes ont tout de même souligné les prestations de certains joueurs. Le milieu de terrain croate expérimenté Luka Modrić s’est notamment distingué par sa bonne condition physique et son leadership sur le terrain. Portant le brassard de capitaine, il a aidé l’équipe à relancer depuis la défense et n’a cessé de guider ses partenaires au cours du match.

Problèmes d’effectif et manque de profondeur sur le banc

Le jeune Comotto a également attiré l’attention par son activité et sa capacité à bien se positionner, malgré plusieurs erreurs techniques. Toutefois, l’état général de l’équipe et les prestations des autres joueurs devraient sérieusement préoccuper le staff. Les lacunes de la ligne défensive ont notamment coûté cher.

Les défenseurs De Winter et Gabbia n’ont pas pleinement rempli leur mission. Ils ont commis des erreurs dans le marquage des adversaires dans la surface, leur permettant de tirer dans des situations ouvertes. Au milieu de terrain, l’équipe a également semblé inférieure à son adversaire sur le plan physique.

Le jeune attaquant Camarda, aligné en pointe, n’a pas non plus résisté à cette épreuve difficile. Il n’a remporté aucun duel face aux défenseurs adverses et a commis trois fautes en raison de sa nervosité. Ayant reçu trop peu de ballons de la part de ses partenaires, le jeune avant-centre a montré qu’il n’était pas encore prêt pour le niveau de clubs de premier plan comme Chelsea et l’Inter.

Le match raté d’Estupiñán et la politique de transferts

La prestation d’Estupiñán a constitué l’une des plus grandes déceptions de l’effectif. Selon la source, le refus de l’offre de 15 millions d’euros d’Aston Villa apparaît déjà comme une grave erreur de la direction. L’ancien joueur de Brighton a constamment été en retard dans son marquage de Neto sur l’aile et n’a pas non plus apporté grand-chose offensivement.

Même si l’équipe dirigée par Amorim s’était fixé de grandes ambitions avant la saison, cette rencontre a montré qu’il était urgent de recruter pour renforcer l’effectif. Le manque de préparation physique et le recul observé dans le jeu de certains joueurs pourraient entraîner de sérieuses difficultés au cours de la saison.