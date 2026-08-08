Le nouveau salaire d’Abduqodir Husanov : 100 000 livres par semaine — combien par an ?

Le salaire d’Abduqodir Husanov à Manchester City a fortement augmenté, et cette progression se reflète désormais dans son nouveau contrat. Les conditions financières du défenseur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan se sont également nettement améliorées après la signature d’un accord courant jusqu’en 2031.

Selon les estimations de sources ouvertes, le salaire hebdomadaire du joueur de 22 ans atteint environ 100 000 livres sterling. Cependant, un écart important subsiste : les différentes bases de données salariales ne donnent pas les mêmes informations concernant les bonus.

Manchester City conserve Husanov jusqu’en 2031

Manchester City a officiellement annoncé le 25 juillet qu’un nouveau contrat de cinq ans avait été signé avec Abduqodir Husanov. Ce nouvel accord lie le footballeur au club jusqu’en 2031. L’ancien contrat devait prendre fin en 2029. Le fait que le club l’ait récompensé deux ans plus tôt par un nouvel engagement de longue durée montre à quel point le statut du défenseur a rapidement évolué au sein de l’équipe.

Husanov a rejoint Manchester City en janvier 2025 en provenance de Lens et a disputé 47 rencontres au cours de ses 18 premiers mois. Dans la seconde partie de la saison 2025/26, il est devenu l’un des titulaires en défense centrale aux côtés de Marc Guéhi, jouant également un rôle important dans les finales de la FA Cup et de la League Cup.

Au cours de ses 18 premiers mois, Husanov a disputé 47 rencontres. Dans la seconde partie de la saison 2025/26, il est devenu l’un des titulaires en défense centrale aux côtés de Marc Guéhi, jouant également un rôle important dans les finales de la FA Cup et de la League Cup.

100 000 livres par semaine — 5,2 millions par an

Le portail Capology, qui suit les salaires des footballeurs, estime le salaire de base approximatif de Husanov dans le cadre de son nouveau contrat à 100 000 livres sterlingpar semaine, soit 5,2 millions de livres par saison.

Il est important de préciser que Capology présente cette somme comme un salaire brut fixe, hors bonus. Le portail souligne également que les salaires des joueurs ne sont pas officiellement publiés par les clubs et que les montants indiqués sont des estimations fondées sur des sources ouvertes et des calculs.

Si cette estimation est correcte, Husanov gagne en un an :

— 5,2 millions de livres ;

— en moyenne 433 000 livres par mois ;

— environ 100 000 livres par semaine.

Ce montant ne tient pas encore compte des éventuelles primes liées aux performances.

Les sources divergent concernant les bonus

Il convient donc d’aborder ces chiffres avec prudence.

SalaryLeaks avance une autre estimation : selon ses calculs, le salaire de base garanti de Husanov serait de 75 000 livrespar semaine, soit 3,9 millions de livres par an, tandis que les bonus liés aux performances pourraient atteindre 1,3 million de livres supplémentaires.

Dans cette hypothèse, le revenu annuel total du joueur s’élève à 5,2 millions de livres, tandis que sa rémunération hebdomadaire maximale atteint environ 100 000 livres.

Ainsi, la formule citée dans certains articles — « 100 000 livres de salaire de base plus 25 000 livres de bonus » — n’a pas encore été confirmée de manière concordante par des sources ouvertes fiables.

Manchester City a officiellement confirmé la durée du nouveau contrat, mais n’a pas révélé le montant du salaire ni celui des bonus du joueur.

Son salaire a-t-il presque doublé en un an ?

À l’arrivée de Husanov à Manchester City, les estimations précédentes de Capology indiquaient un salaire hebdomadaire d’environ 50 000 livres. Si la nouvelle estimation de 100 000 livres se confirme, cela signifierait que son revenu garanti a doublé en peu de temps.

La raison de cette hausse est également compréhensible.

Après une période initiale difficile en Angleterre, Husanov a trouvé sa place dans la lutte pour une place de titulaire. Manchester City l’a également retenu parmi les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur du club lors de la saison 2025/26.

Le directeur sportif du club, Hugo Viana, a pour sa part souligné que le défenseur ouzbek possédait toutes les qualités nécessaires pour devenir un défenseur central de niveau mondial.

Manchester City ne paie pas Husanov uniquement pour le présent

L’aspect le plus important du nouveau contrat n’est pas le salaire en lui-même.

Husanov n’a encore que 22 ans et Manchester City l’a lié au club jusqu’en 2031. Cela montre que le club le considère comme l’un des joueurs importants de son projet à long terme sous l’ère d’Enzo Maresca.

Lorsqu’il est arrivé en Angleterre en janvier 2025, il est devenu le premier footballeur ouzbek de l’histoire de la Premier League. À peine un an et demi plus tard, le club lui a proposé un nouveau contrat de cinq ans.

La mission de Husanov est désormais encore plus importante : justifier ce nouveau contrat et ce salaire élevé par une présence régulière et de bonnes performances sur le terrain.

Pour l’instant, la conclusion la plus fiable est la suivante : les sources ouvertes estiment ses nouveaux revenus à environ 5,2 millions de livres par an Mais le chiffre de 6,5 millions de livres en incluant les bonus n’a pas été confirmé par le club.

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