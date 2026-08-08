La Juventus battue dans le Derby d’Italia : les points positifs et négatifs du match

Lors d’un nouveau match amical de football disputé à l’Optus Stadium de Perth, en Australie, l’Inter et la Juventus se sont affrontés. Au terme de ce Derby d’Italia intense et spectaculaire, les Milanais se sont imposés 2-1. Dimarco et Diouf ont marqué pour les vainqueurs, tandis que Conceição a inscrit l’unique but turinois. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par Goal.com, cette rencontre a constitué une étape importante de la préparation de la Juventus de Luciano Spalletti avant la saison. Elle a permis au staff technique de tirer des conclusions précises sur l’état actuel des joueurs. Même si le résultat n’a pas été favorable au club turinois, certaines prestations individuelles et le rendement des recrues ont laissé des impressions contrastées aux spécialistes.

Les évolutions positives et les leaders sur le terrain

L’un des milieux de terrain s’est distingué par la précision de ses passes, sa vision du jeu et son activité défensive. Il a créé une excellente occasion pour Cambiaso et délivré une superbe passe décisive. Après avoir montré son meilleur visage durant les matchs de pré-saison, ce joueur voit ses chances de rester à la Juventus augmenter davantage.

Des progrès positifs ont également été observés sur le front de l’attaque. Entré en jeu à la place d’un attaquant peu efficace en première période, un joueur expérimenté est devenu le point d’appui de l’équipe dans le secteur offensif. Sa complémentarité avec ses partenaires et son activité dans la surface adverse ont représenté une menace sérieuse pour la défense rivale.

Les recrues et les situations controversées

Kolo Muani, qui portait le maillot de la Juventus pour la première fois, a lui aussi marqué les esprits par plusieurs actions convaincantes. Sa capacité à jouer la tête haute, à éliminer ses adversaires et à adresser des passes précises à ses partenaires a montré qu’il pouvait renforcer le potentiel offensif de l’équipe de Spalletti.

Le jeune talent Alajbegovic a également offert plusieurs séquences prometteuses et suscité de l’optimisme pour l’avenir, malgré un niveau de préparation inférieur à celui de ses coéquipiers. Toutefois, son tir trop faible en fin de rencontre, alors qu’il bénéficiait d’une bonne occasion, a empêché la Juventus de revenir à hauteur.

Un autre joueur entré en cours de match a affiché beaucoup d’envie, tout en montrant une certaine frustration face aux passes tardives de ses coéquipiers. Malgré cela, il a réduit l’écart en fin de rencontre en inscrivant le but qui a quelque peu atténué l’amertume de la défaite de la Juventus.