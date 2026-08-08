Le père et agent de Lionel Messi, Jorge Messi, est décédé à 68 ans

Le père et agent de longue date de la légende du football argentin Lionel Messi, Jorge Messi, est décédé à l’âge de 68 ans. Selon Infobae et des médias locaux, l’homme d’affaires est mort vendredi dans un hôpital de sa ville natale, Rosario, après une longue et grave maladie. Goal.com rapporte .

Ce décès tragique représente une immense perte pour toute la famille Messi. Jorge Messi a joué un rôle absolument inestimable et majeur dans l’ascension de son fils au sommet du football mondial, en gérant de près la carrière de Lionel du début à la fin.

Le rôle du père dans la formation du footballeur

L’histoire de Lionel Messi, devenu l’un des plus grands footballeurs du monde, est inconcevable sans l’influence de son père. Cela s’est particulièrement vérifié durant les premières années, les plus difficiles, de la carrière du futur attaquant.

Lorsque Lionel, encore enfant, a quitté l’Amérique du Sud pour rejoindre le FC Barcelone en Europe, son père a décidé de l’accompagner personnellement. Le reste de la famille est d’abord resté à Rosario, confronté aux difficultés de cette période de transition.

Durant cette période marquée par de profonds changements et de nombreuses incertitudes, Jorge a été un soutien moral et pratique essentiel pour son fils. Il l’a étroitement aidé à s’adapter à cette vie totalement nouvelle en Europe.

Carrière professionnelle et gestion

À mesure que Lionel grandissait et que sa carrière professionnelle prenait une dimension mondiale, les responsabilités de Jorge se sont naturellement élargies. Il a commencé à gérer les dossiers professionnels complexes de son fils au plus haut niveau.

Pendant des années, Jorge Messi a été l’un des principaux représentants de son fils dans le domaine sportif. Il a directement participé aux décisions les plus importantes de l’extraordinaire parcours footballistique de Lionel.

Grâce à son travail dévoué, la légende du football argentin pouvait rester sereine quant à la gestion de ses affaires et se concentrer pleinement sur son jeu sur le terrain.