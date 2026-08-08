La situation des gardiens se complique pour la Juventus

La défaite contre l’Inter lors du Derby d’Italia disputé à Perth, en Australie, de la Juventus a une nouvelle fois mis en évidence l’urgence du problème des gardiens au sein du club. Selon Goal.com, après des prestations rassurantes en préparation, l’équipe a répété ses anciennes erreurs lors de son dernier match, ce qui inquiète sérieusement le staff. Goal.com rapporte ce qui suit.

À quelques semaines du début de la nouvelle saison de Serie A, le club turinois considère comme sa priorité absolue de renforcer le poste de gardien titulaire sur le marché des transferts. Après avoir gardé sa cage inviolée lors des précédents matchs amicaux contre le FC Bâle, le Standard de Liège, Nice et Chelsea, la défense turinoise a montré ses faiblesses face à l’Inter.

Les erreurs de Di Gregorio et les problèmes du passé

Lors du match contre l’Inter, les deux buts encaissés ont suscité des critiques justifiées à l’égard de Michele Di Gregorio. Son intervention hésitante sur le deuxième but a notamment rappelé ses erreurs de la saison dernière. Les défaillances observées contre l’Inter à San Siro et contre Côme à l’Allianz Stadium seraient encore présentes dans la mémoire des supporters.

Actuellement, l’effectif compte Michele Di Gregorio, Mattia Perin et Pinsoglio. Toutefois, la situation se complique davantage puisque les contrats des gardiens remplaçants arrivent à échéance dans un an, tandis que Di Gregorio, lié jusqu’en 2029, peine à gagner la confiance de la direction et du staff.

Les difficultés du mercato et les nouveaux candidats

Bien que la clôture du mercato approche, la Juventus n’a toujours pas trouvé de solution concrète. Les gardiens expérimentés ciblés en priorité, comme Alisson et Emiliano Martinez, lui ont échappé, tandis que d’autres options, comme Vicario, ne convainquent pas totalement la direction du club.

Selon les dernières informations, le Paris Saint-Germain étudierait la possibilité de recruter le gardien de Parme avant de le prêter aux Turinois. Toutefois, les spécialistes s’interrogent sur la pertinence de confier un poste aussi important à un joueur prêté.