Tottenham se rapproche d’un accord avec Manchester City pour le transfert de Savinho

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Tottenham se rapproche d’un accord avec Manchester City pour le transfert de Savinho

Le club de Premier League Tottenham s’apprête à réaliser une nouvelle recrue majeure afin de renforcer son effectif lors du mercato estival. Selon Football365, les Londoniens du Nord sont proches d’un accord de 60 millions de livres sterling avec Manchester City pour le transfert de l’ailier Savinho. rapporte Goal.com.

Si ce transfert aboutit, l’entraîneur Roberto De Zerbi disposera de l’attaquant prioritaire qu’il souhaitait recruter. Cette acquisition rapprocherait également les dépenses estivales totales de Tottenham du seuil historique de 300 millions de livres sterling. Le club a déjà dépensé près de 230 millions de livres pour ses nouvelles recrues, notamment Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke.

Détails et conditions du transfert

Selon Goal.com, Tottenham avait également étudié les candidatures de l’attaquant de Liverpool Cody Gakpo, ainsi que de Raphinha et Marcus Rashford durant le mercato. Toutefois, les spécialistes et le staff technique ont choisi l’ailier brésilien comme cible principale, le plaçant en tête de leur liste.

Malgré cela, la direction de Manchester City mène les négociations avec une certaine prudence, jusqu’à ce qu’un remplaçant digne de ce nom soit trouvé pour le joueur partant. Les discussions entre les deux parties se poursuivent néanmoins de manière positive, et l’accord devrait être officialisé prochainement.

Les dernières informations de Fabrizio Romano

Le célèbre spécialiste des transferts Fabrizio Romano s’est montré optimiste quant à la possibilité de conclure cet accord. Selon lui, le transfert de Savinho à Tottenham ne fait guère de doute.

Comme l’a souligné Fabrizio Romano : « La priorité, la cible numéro un, numéro deux et numéro trois reste Savinho, et j’estime très élevée la probabilité qu’il rejoigne Tottenham à la fin du mercato estival. Je ne m’attends donc à aucune surprise ici. » Ainsi, toutes les parties estiment que ce transfert de 60 millions de livres sterling sera conclu avec succès dans les prochains jours.

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Jahongir Tursunov
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