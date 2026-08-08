L’ordinateur légendaire Mac Pro d’Apple fête ses 20 ans

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L’ordinateur légendaire Mac Pro d’Apple fête ses 20 ans

Il y a exactement vingt ans, Apple présentait au public le premier ordinateur de bureau Mac Pro de son histoire. Cet appareil marquait le début d’une nouvelle ère pour le géant technologique américain. Avec ce modèle, l’entreprise achevait sa transition des processeurs PowerPC vers l’architecture Intel. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon le site ixbt.com, le premier Mac Pro s’est imposé comme une solution ultime offrant une puissance de calcul sans précédent pour l’époque. L’ordinateur reposait sur des processeurs Intel de niveau serveur, ce qui permettait d’améliorer considérablement les performances.

Capacités techniques et performances

Dans sa configuration la plus puissante, l’appareil était équipé de deux processeurs Xeon 5160 bicœurs fonctionnant à une fréquence allant jusqu’à 3 GHz. Selon les spécialistes, ce matériel offrait, selon les logiciels utilisés, des performances environ deux fois supérieures à celles de son prédécesseur, le Power Mac G5.

Les utilisateurs bénéficiaient également d’un large choix en matière de capacités graphiques. La version initiale intégrait une carte graphique GeForce 7300 GT, avec la possibilité de passer, selon les besoins, à une ATI Radeon X1900 XT ou à une NVIDIA Quadro FX 4500. La mémoire vive pouvait aussi être configurée dans une plage allant de 1 GB à 16 GB.

Design et évolutions ultérieures

Fait intéressant, malgré le passage à une nouvelle plateforme, Apple avait alors choisi de ne pas modifier l’apparence de l’ordinateur. Le premier Mac Pro a donc conservé intégralement le design du Power Mac G5 qui l’avait précédé, tout en étant fabriqué dans un boîtier imposant et robuste.

Avec le temps, les technologies ont évolué et l’entreprise est passée entièrement à ses propres processeurs fondés sur l’architecture Apple M. Cette évolution a progressivement réduit le besoin d’un Mac Pro connu pour son imposant boîtier, et Apple a préféré proposer des modèles Mac Studio plus compacts à la place de cette gamme d’ordinateurs. Le dernier Mac Pro est sorti en 2023 avec une puce M2 Ultra.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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