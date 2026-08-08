La société chinoise CXMT veut concurrencer les leaders du marché mondial

·54·Technologie
La société chinoise CXMT veut concurrencer les leaders du marché mondial

Le fabricant chinois de puces mémoire CXMT, l’un des leaders du secteur, renforce rapidement sa position sur le marché mondial en lançant la production de mémoire DRAM moderne. Selon les informations diffusées par l’agence Reuters, l’entreprise entend s’emparer d’une part importante du marché mondial dans les prochaines années et concurrencer sérieusement les géants qui dominent actuellement le secteur. À ce sujet, Ixbt.com rapporte rapporte.

Le marché mondial de la mémoire DRAM est actuellement contrôlé principalement par trois grands acteurs : Samsung, SK Hynix et Micron. Bien que le fabricant chinois ne détienne pour l’instant que 6 à 7 % du marché, il prévoit de multiplier cette part dans un avenir proche grâce à des projets de grande envergure.

Une expansion sans précédent des capacités de production

Selon l’analyse des experts, CXMT augmente rapidement ses capacités de production. L’entreprise exploite actuellement trois grandes usines produisant de la mémoire DRAM. Même si les statistiques officielles n’ont pas été publiées, des sources non officielles estiment que chaque usine peut traiter environ 100 000 tranches par mois.

Cela signifie que le volume total de production de l’entreprise atteint près de 300 000 tranches par mois. Sans ralentir le rythme de production, la société chinoise construit déjà deux nouvelles usines. Leur mise en service permettra à l’entreprise de doubler rapidement ses volumes.

L’objectif de conquérir 30 % du marché d’ici 2030

D’après Reuters, la direction de CXMT envisage également sérieusement la construction d’une sixième usine afin de continuer à accroître ses capacités. Si les nouvelles usines sont mises en service dans les délais, elles permettront à l’entreprise chinoise de conquérir pas moins de 30 % du marché mondial des puces mémoire d’ici 2030.

De tels bouleversements sur le marché des puces mémoire et l’arrivée d’un nouvel acteur puissant auront inévitablement un impact sur la politique tarifaire du marché technologique mondial. Les leaders traditionnels comme Samsung, SK Hynix et Micron sont contraints d’élaborer de nouvelles stratégies pour préserver leurs positions, ce qui devrait finalement avoir une influence notable sur les consommateurs et sur l’évolution de l’ensemble du secteur.

CXMTDRAMSamsungSK HynixMicron
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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