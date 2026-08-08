AMD rachète la start-up Taalas, qui intègre des modèles d’intelligence artificielle

·80·Technologie
AMD rachète la start-up Taalas, qui intègre des modèles d’intelligence artificielle

AMD, l’un des principaux acteurs du marché des puces, a officiellement annoncé l’acquisition de la start-up Taalas, qui se distingue par son approche originale de l’intelligence artificielle. Cette acquisition suscite un vif intérêt dans le monde de la technologie, car les accélérateurs d’intelligence artificielle spécialisés développés par Taalas diffèrent radicalement des processeurs centraux ou graphiques traditionnels et pourraient bouleverser les approches actuelles du secteur. Ixbt.com rapporte que.

Selon ixbt.com, l’équipe de Taalas, basée au Canada, cherche à repenser de zéro le traitement des données et les processus d’inférence de l’intelligence artificielle. L’innovation majeure de l’entreprise consiste à intégrer directement un modèle d’intelligence artificielle donné dans la puce, où il est gravé de manière permanente. Le dispositif devient ainsi non universel après son achat, mais peut offrir des performances exceptionnellement élevées dans le cadre du modèle sélectionné.

Une nouvelle étape contre les approches traditionnelles

Selon les représentants de Taalas, remettre en question les approches traditionnelles du matériel informatique constitue l’objectif principal de l’entreprise depuis sa création. Les connaissances techniques approfondies et les idées innovantes des ingénieurs canadiens bénéficieront désormais d’une échelle bien plus vaste au sein d’AMD. La fusion avec AMD fournira à la start-up les ressources d’ingénierie considérables et les moyens financiers nécessaires pour accélérer ses développements à l’échelle mondiale.

Selon les analyses des experts, une telle approche spécialisée pourrait avoir un impact majeur sur la position des grands acteurs qui dominent actuellement le marché de l’intelligence artificielle. Bien que la puce préparée perde en flexibilité puisqu’elle est adaptée à un seul modèle précis, son efficacité et sa sobriété énergétique devraient à l’avenir attirer l’attention de nombreuses entreprises.

Coût de production et efficacité

Grâce à l’approche unique développée par Taalas, les puces produites seraient plusieurs fois plus puissantes que les solutions universelles de NVIDIA, le principal concurrent du marché. Plus important encore, le coût de fabrication de ces appareils spécialisés serait jusqu’à 20 fois inférieur à celui des processeurs universels traditionnels.

La réussite de cette transaction devrait intensifier la concurrence sur le marché des semi-conducteurs. Dans un contexte de développement rapide des technologies d’intelligence artificielle, ces solutions matérielles spécialisées et économiques pourraient devenir la nouvelle norme du secteur à l’avenir.

AMDTaalasIntelligence ArtificielleTechnologiesMicroprocesseurs
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

OnePlus quitte le marché européen et distribue des cadeaux aux utilisateursOnePlus quitte le marché européen et distribue des cadeaux aux utilisateursAujourd'hui, 06:54Un débris d’une fusée japonaise photographié avec une précision exceptionnelle dans l’espaceUn débris d’une fusée japonaise photographié avec une précision exceptionnelle dans l’espaceAujourd'hui, 04:28Des plans secrets d’avions Boeing ont fuité sur le darknetDes plans secrets d’avions Boeing ont fuité sur le darknetAujourd'hui, 03:20Le nouveau projet d’Amazon au Texas pourrait devenir le plus grand pollueur environnemental des États-UnisLe nouveau projet d’Amazon au Texas pourrait devenir le plus grand pollueur environnemental des États-UnisAujourd'hui, 02:22Redmi 17 lancé en Europe : batterie de 7500 mA·ch et écran 120 HzRedmi 17 lancé en Europe : batterie de 7500 mA·ch et écran 120 HzAujourd'hui, 01:29OpenAI rachète la startup NextSlide spécialisée dans la création de présentationsOpenAI rachète la startup NextSlide spécialisée dans la création de présentationsAujourd'hui, 00:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées