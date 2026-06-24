Fayzullayev : « Je suis fier d'être Ouzbek et de jouer pour l'équipe nationale »

L'international ouzbek Abbosbek Fayzullayev a partagé ses réflexions après le match contre le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Les « Loups Blancs » se sont inclinés 0-5 dans cette rencontre. Fayzullayev a souligné que le match a été très difficile et que le résultat final n'était pas celui espéré par les joueurs.

« Le match d'aujourd'hui a été très dur. Le score n'est pas celui que nous voulions. Nous sommes très déçus car nous voulions jouer différemment sur le terrain », a-t-il déclaré.

Abbosbek a reconnu la supériorité du Portugal. Selon lui, le haut niveau et les qualités individuelles de l'adversaire ont fait la différence.

« Il faut être honnête, le Portugal a mieux joué que nous et l'a prouvé sur le terrain. Malgré cela, nous nous sommes battus jusqu'au bout », a souligné le joueur.

Fayzullayev a affirmé qu'il n'y a pas de temps à perdre à ruminer la défaite. Désormais, toute l'attention doit se porter sur le match décisif contre la République démocratique du Congo lors de la dernière journée.

« Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons oublier ce match et nous concentrer sur la rencontre contre la RD Congo, car un match très important nous attend », a-t-il ajouté.

Selon le joueur, l'Ouzbékistan a toujours une chance de se qualifier. Le match contre la RD Congo sera donc le plus important du tournoi.

« Nous avons encore une chance de sortir du groupe. Ce sera le match le plus important. Si Dieu le veut, nous devons gagner », a ajouté Fayzullayev.

Abbosbek a également évoqué le but marqué par Aziz G‘aniyev, annulé par l'arbitre. Il pense que si ce but avait été validé, le cours du match aurait pu être différent.

« Si le but de G‘aniyev avait été validé, le match aurait été différent, car ce but nous aurait donné de la motivation. Mais si les arbitres ont pris la bonne décision, je n'ai aucune plainte », a déclaré le joueur.

Fayzullayev a admis que l'Ouzbékistan n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. Il a noté que le talent des Portugais et la qualité de leur milieu de terrain ont joué un rôle clé.

« Nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions aujourd'hui. Le niveau des attaquants adverses a joué un grand rôle. Nous avons affronté l'un des meilleurs milieux de terrain au monde », a déclaré Abbosbek.

Il a souligné que ce match contre un adversaire aussi fort a été une grande expérience pour les joueurs ouzbeks. Cependant, il faut désormais se préparer pour le dernier tour.

« C'était une grande expérience pour nous. Mais il n'y a pas de temps pour y penser. Maintenant, nous nous préparons pour le dernier match », a-t-il dit.

En fin d'entretien, Fayzullayev a tenu à souligner que défendre les couleurs de l'équipe nationale est une grande fierté pour lui.

« Je veux dire une chose : je suis fier d'être Ouzbek et de défendre les couleurs de l'équipe nationale. Que nous gagnions ou que nous perdions, nous jouons tous pour l'Ouzbékistan », a conclu Abbosbek Fayzullayev.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan se prépare désormais pour le match décisif contre la RD Congo. Les « Loups Blancs » entreront sur le terrain pour gagner et garder espoir de qualification.