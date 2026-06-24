Un événement inattendu s'est produit en MLS aux États-Unis : Mbekezeli Mbokazi, défenseur de 20 ans du Chicago Fire, a réussi à récolter plus de votes que Lionel Messi lors d'un sondage parmi les stars. Ce résultat a attiré l'attention non seulement de l'Amérique du Nord, mais aussi de la communauté footballistique mondiale sur le talent sud-africain. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Mbokazi a intégré la sélection All-Star dès sa première saison en MLS. Selon Goal.com, le jeune défenseur a surpassé Lionel Messi, huit fois Ballon d'Or, en nombre de votes dès sa saison d'entrée. Cela témoigne non seulement de ses performances sur le terrain, mais aussi de sa popularité croissante auprès des supporters.

La légende sud-africaine Doctor Khumalo, commentant ce succès, a qualifié Mbokazi de véritable « ambassadeur » de son pays. Khumalo était le dernier Sud-Africain à avoir intégré une sélection de stars en MLS il y a 30 ans. Il souligne que la MLS actuelle est bien plus forte et est devenue une marque commercialement plus attractive que dans les années 1990.

Une nouvelle ère pour le football sud-africain

Mbokazi a rejoint les États-Unis en décembre 2025 en provenance d'Orlando Pirates. Son contrat de quatre ans signé avec le Chicago Fire se justifie pleinement. Actuellement, le joueur est actif non seulement au niveau du club, mais aussi avec l'équipe nationale d'Afrique du Sud pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Selon les experts, le succès de Mbokazi repose sur la discipline et la formation rigoureuse reçues à l'académie d'Orlando Pirates. Dans une ligue remplie de stars comme la MLS, où évoluent des noms tels que Lionel Messi, Heung-min Son et Thomas Muller, prendre le leadership à un si jeune âge est un événement rare.

Actuellement, plusieurs autres joueurs sud-africains évoluent aux États-Unis, notamment Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane et Olwethu Makhanya. Cependant, c'est Mbokazi qui se distingue par son jeu solide et son charisme. On dit qu'il a tout pour devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde à l'avenir.

Cette réussite n'est pas seulement un résultat personnel pour le joueur, mais elle sert également à accroître le prestige de l'école de football sud-africaine sur la scène mondiale. Concourir dans la même ligue que des légendes comme Lionel Messi et gagner l'affection des fans devrait être le prélude à une grande carrière pour Mbokazi.