L’Union européenne se lance dans la création de son propre système Starlink

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L’Union européenne se lance dans la création de son propre système Starlink

La Commission européenne a officiellement approuvé l’architecture finale du système européen sécurisé de communications par satellite, baptisé IRIS². Ce projet est largement considéré comme la réponse européenne de référence à Starlink et passe désormais de la phase de conception à celle de la mise en œuvre concrète. C’est ce que rapporte .

Selon les informations d’Ixbt.com, les prochaines étapes consistent désormais à lancer la production des satellites, à construire les infrastructures terrestres et à préparer minutieusement les lancements spatiaux. La mise en orbite des premiers appareils est prévue pour 2029.

Des capacités étendues et une nouvelle architecture

La configuration finale du projet s’est révélée bien plus ambitieuse que prévu initialement. Les experts ont décidé d’ajouter 66 satellites à la constellation, portant le nombre total d’appareils du système IRIS² à 348.

Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), cette extension considérable renforcera nettement les capacités du système en matière de défense, de sécurité et d’intervention rapide en cas d’urgence. Les premiers services devraient être proposés dès la phase d’extension du réseau, sans attendre que la constellation soit entièrement déployée.

Organismes publics et sécurité stratégique

Il convient de souligner que le système IRIS² n’est pas une copie directe du Starlink classique. Il est avant tout conçu pour répondre aux besoins des institutions publiques des États membres de l’Union européenne.

Le nouveau réseau devra garantir des communications hautement sécurisées pour les missions essentielles, les situations d’urgence, les opérations humanitaires, la sécurité et le contrôle des frontières. L’un des principaux objectifs du projet est de réduire fortement la dépendance de l’Europe aux opérateurs commerciaux étrangers de satellites dans les secteurs stratégiques.

Perspectives commerciales futures

La Commission européenne a finalisé avec succès tous les accords nécessaires avec les fabricants européens et l’ESA. Le prix des satellites ainsi que le montant des investissements privés ont notamment été entièrement approuvés.

À terme, les entreprises privées et les utilisateurs ordinaires pourront également accéder à cette infrastructure. L’internet commercial par satellite devrait d’abord être utilisé dans les régions isolées où les réseaux de communication terrestres sont inexistants ou instables.

StarlinkIRIS²Union EuropéenneTechnologies SpatialesSatellites
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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