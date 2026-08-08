Real Madrid renonce au transfert de Rodri et mise sur un talent à 30 millions d’euros

Le Real Madrid a été contraint de revoir radicalement ses plans sur le marché des transferts. Goal.com rapporte que Florentino Pérez a décidé de renoncer à sa principale cible pour renforcer l’entrejeu de l’équipe : le leader de Manchester City. Cette décision s’explique par le fait que le milieu de terrain expérimenté serait proche de rejoindre son principal rival, le FC Barcelone. À ce sujet, Goal.com rapporte .

À l’origine, la direction du Real Madrid avait fait du recrutement de l’international espagnol une priorité afin d’apporter de l’expérience et de la discipline tactique au milieu de terrain. Toutefois, le choix du joueur de rejoindre le projet du club catalan a changé la donne, poussant la Maison Blanche à étudier immédiatement d’autres options.

Nouvelle stratégie de transfert et jeune talent

Après ce retournement de situation, les recruteurs du Real Madrid ont porté leur attention sur le championnat néerlandais. La jeune pépite Jorthy Mokio, qui brille en Eredivisie, est devenue le plan B à 30 millions d’euros du club madrilène. Selon Fichajes, les dirigeants sont convaincus que les qualités physiques et l’immense potentiel de ce milieu défensif de 18 ans correspondent parfaitement aux exigences de la Liga

Cette approche représente une stratégie totalement nouvelle pour le Real Madrid. Alors que Rodri devait être recruté comme une star confirmée et coûteuse, le joueur formé à l’Ajax est considéré comme un investissement à long terme. Malgré son jeune âge, il a déjà acquis une solide expérience avec le club amstellodamois.

Les négociations avec l’Ajax s’annoncent difficiles

Jorthy Mokio s’est distingué à la Johan Cruyff Arena et est devenu un titulaire de l’équipe. Avant la dernière prolongation de son contrat, valable jusqu’en avril 2026, il avait disputé 48 matchs officiels avec l’équipe première et inscrit 6 buts. Sa polyvalence, qui lui permet d’évoluer à plusieurs postes, a encore renforcé l’intérêt de la direction madrilène.

Cependant, déloger ce talent du géant néerlandais ne sera pas simple. L’Ajax ne subit aucune pression financière et le contrat longue durée du joueur court jusqu’au 30 juin 2031. Même si le Real Madrid a initialement évoqué une offre de 30 millions d’euros, les Néerlandais pourraient réclamer une somme bien supérieure pour leur vedette.

La direction du Real Madrid doit désormais élaborer un plan minutieux pour convaincre à la fois le joueur et son club de modifier rapidement les termes du contrat. Ce transfert devrait devenir l’un des dossiers les plus brûlants du mercato estival.