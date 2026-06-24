Behruz Karimov établit un record mondial face au Portugal

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Behruz Karimov établit un record mondial face au Portugal

Lors du deuxième match du groupe K de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et l'Ouzbékistan, un nouveau record historique a été établi.

La différence d'âge entre Cristiano Ronaldo et Behruzjon Karimov, évoluant simultanément sur le terrain, est devenue la plus importante de l'histoire des Coupes du Monde.

Le jour du match, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo avait 41 ans, 4 mois et 18 jours. Le défenseur ouzbek Behruzjon Karimov avait 18 ans, 10 mois et 16 jours. L'écart entre les deux joueurs était de 22 ans et 183 jours.

Le record précédent avait été établi lors de la Coupe du Monde 1994, avec un écart de 21 ans et 321 jours entre l'attaquant camerounais Roger Milla et l'avant russe Vladimir Beschastnykh.

Pour la troisième journée de phase de groupes, le Portugal affrontera la Colombie le 28 juin. L'équipe nationale d'Ouzbékistan jouera le même jour contre la République démocratique du Congo.

D'autres records liés à l'Ouzbékistan ont été enregistrés lors de ce Mondial 2026. Un nombre record de billets a été vendu pour le premier match contre la Colombie.

De plus, Abbosbek Fayzullayev, auteur du premier but de l'Ouzbékistan en Coupe du Monde, est devenu le joueur le plus petit à marquer de la tête lors d'un match mondial au XXIe siècle, avec une taille de 167 centimètres.

OuzbékistanPortugalBehruz KarimovCristiano RonaldoAbbosbek FayzullayevCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
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