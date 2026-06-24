Altercation à la Coupe du Monde : que s'est-il passé entre Carlos Queiroz et Jude Bellingham ?

Le match entre les équipes nationales d'Angleterre et du Ghana (0-0), dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, restera marqué non seulement par les luttes sur le terrain, mais aussi par des conflits inattendus. Pendant la pause, une vive altercation verbale a éclaté entre la star anglaise Jude Bellingham et le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'incident a débuté juste avant la fin de la première période, après que Jude Bellingham a commis une faute grossière sur Jerome Opoku près du banc de touche ghanéen. Cela a provoqué la colère de l'expérimenté Carlos Queiroz. La situation a dégénéré au point que Morgan Rogers, coéquipier de Bellingham, et les représentants du Ghana ont dû éloigner l'entraîneur. Selon Goal.com, les deux parties ont échangé des insultes.

La réaction de Carlos Queiroz

Lors de la conférence de presse d'après-match, le coach ghanéen a apporté des précisions sur l'incident. Selon lui, le conflit a escaladé à cause des propos inappropriés de Bellingham. « Il a tenu des propos offensants, c'est ainsi que tout a commencé. Mon intention était de lui dire de se calmer après son geste brutal. Dans cette situation, il aurait pu recevoir un deuxième jaune ou même un carton rouge, car il a joué de manière très dangereuse contre mon joueur », a déclaré le technicien de 73 ans.

Queiroz a également souligné que le football est un jeu d'émotions, qualifiant les paroles de Bellingham d'« expressions qui n'ont pas leur place dans le livre de la vie ». « Le football est pour les gens courageux, pas pour ceux qui dansent en smoking. Nous sommes des professionnels et ces émotions sont restées sur le terrain », a ajouté l'ancien entraîneur du Real Madrid.

Thomas Tuchel défend son joueur

Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a réagi avec plus de calme à cet affrontement. Le technicien allemand a rejeté les spéculations selon lesquelles l'équipe adverse aurait réussi à déstabiliser ses joueurs. Selon Tuchel, Jude Bellingham a simplement défendu ses intérêts et ceux de son équipe.

« Personne n'a touché à nos nerfs. C'est une situation normale. Il y a eu un échange d'émotions et Jude s'est affirmé. Dans le vestiaire à la mi-temps, nous étions très calmes. Nous savons que les émotions font partie du jeu, mais nous ne voulons pas nous laisser distraire par des choses qui ne nous aident pas », a déclaré Tuchel.

À l'issue de la rencontre, l'Angleterre conserve la tête du groupe L avec 4 points. Le Ghana suit de près à la deuxième place avec le même nombre de points. La Croatie est montée à la troisième place après sa victoire contre le Panama. Désormais, les « Three Lions » n'ont plus qu'à éviter la défaite lors du dernier match contre le Panama pour assurer leur qualification pour le tour suivant.