Le nouveau Xbox Helix pourrait prendre en charge les jeux de toutes les générations

Microsoft travaille activement sur sa console de jeux Xbox de prochaine génération, Project Helix. Selon IXBT.com, le nouvel appareil devrait non seulement conserver une compatibilité complète avec les jeux de dernière génération, mais aussi permettre de lancer les jeux sortis pour toutes les anciennes consoles Xbox de l’histoire. Une note de service interne qui a circulé en témoigne. Ixbt.com rapporte .

Il semblerait que Microsoft prévoie d’assumer toutes les principales tâches d’ingénierie de ce projet ambitieux. L’entreprise se chargera elle-même de développer un émulateur dédié, de tester et certifier chaque jeu, ainsi que de gérer l’infrastructure de la boutique et l’assistance aux joueurs. Les créateurs devront uniquement autoriser la mise en ligne de leurs anciens projets dans la boutique.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, les développeurs et les éditeurs conserveront l’intégralité des revenus générés par leurs produits. Microsoft leur garantit également un contrôle total sur leurs droits, leur politique tarifaire et leur marque. Cela simplifiera considérablement, sur le plan juridique, le retour des anciens projets sur les plateformes modernes.

Difficultés techniques et solutions

Cependant, plusieurs obstacles techniques sérieux subsistent. Le principal concerne les jeux conçus pour la Xbox originale et la Xbox 360. Ces anciennes machines reposant sur des architectures totalement différentes, leur exécution sur des consoles modernes ou des ordinateurs personnels constitue une tâche complexe. Helix étant techniquement proche d’un ordinateur personnel.

Pour adapter ces jeux au nouveau système, il faudrait créer un émulateur perfectionné ou remasteriser chaque projet à partir de zéro, ce qui demanderait beaucoup de temps et d’argent. Malgré cela, Microsoft a déjà franchi les premières étapes et a sorti plusieurs anciens projets sur ordinateurs personnels.

Premières étapes

Les premiers tests et lancements réalisés par l’entreprise comprennent les célèbres jeux rétro suivants :

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

La mise en œuvre réussie de ces projets montre que l’idée de réunir les jeux de toutes les générations sur un seul appareil n’est pas seulement un rêve, mais une tâche réalisable. Si Microsoft concrétise pleinement son projet, Xbox Helix pourrait devenir le système de rétrocompatibilité le plus complet de l’histoire des consoles.