Ronaldo répond aux critiques après le match contre l'Ouzbékistan

·3·Sport
Ronaldo répond aux critiques après le match contre l'Ouzbékistan

Après la large victoire (5:0) contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le capitaine du Portugal et légende du football Cristiano Ronaldo s'est exprimé devant les médias. L'attaquant légendaire, auteur d'un doublé, a parlé ouvertement de sa rivalité avec Lionel Messi, de la pression intense du public et du secret de son succès.

Pas un duel avec Messi, la Colombie est plus importante !

À la question d'un journaliste sur un éventuel grand duel avec Lionel Messi avant la fin de sa carrière, Ronaldo a répondu avec sang-froid, concentrant toute son attention sur la situation actuelle de l'équipe nationale :

« Il est plus important de parler de notre situation dans le groupe et du match difficile qui nous attend contre la Colombie. La semaine dernière a été très dure, le public a été très sévère envers nous, envers moi et envers l'entraîneur. Si c'est toujours comme ça, ce n'est pas grave, car c'est naturel quand les choses ne fonctionnent pas. Mais c'est positif que mes coéquipiers et moi soyons en haut du classement. Aujourd'hui, le Portugal a marqué cinq buts, ce n'est pas facile. Honnêtement, je suis très heureux. Maintenant, nous devons nous reposer et aller de l'avant. »

Réponse à ceux qui demandaient : « Où était Cristiano ? »

Alors que d'autres stars mondiales comme Messi, Mbappé et Haaland ont déjà marqué leur territoire au début de la compétition, Ronaldo a répondu avec détermination aux critiques suggérant qu'il restait dans l'ombre. Il a souligné son éthique de travail et sa foi en la justice divine :

« Je m'exprimerai toujours, tôt ou tard, je serai là. C'est pourquoi il faut continuer à travailler. J'ai une totale confiance en ce que je fais. Je crois que Dieu aide celui qui travaille dur. Ma carrière a toujours été ainsi et rien ne changera. »

Nous ne pouvons pas contrôler les bruits extérieurs

En parlant de l'impact de la pression constante et des critiques extérieures, et de la manière dont l'équipe surmonte cette situation, Ronaldo a mis l'accent sur la solidarité interne :

  • Zone de contrôle : Être unis avec les coéquipiers et les familles — c'est la seule chose que les joueurs peuvent réellement contrôler.

  • Cible permanente : Il est naturel que les critiques pleuvent quand on ne joue pas bien ou qu'on ne gagne pas, surtout quand toute l'attention est portée sur Cristiano.

  • Bouclier interne : Ronaldo est déjà habitué à ces pressions et continue son chemin sans se laisser distraire.

L'équipe nationale du Portugal a pris la deuxième place du groupe après cette victoire. Ronaldo a prouvé une fois de plus qu'il est toujours sur la grande scène et capable de s'imposer aux moments les plus cruciaux.

Cristiano RonaldoLionel MessiOuzbékistanPortugalColombie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Altercation à la Coupe du Monde : que s'est-il passé entre Carlos Queiroz et Jude Bellingham ?Altercation à la Coupe du Monde : que s'est-il passé entre Carlos Queiroz et Jude Bellingham ?Aujourd'hui, 12:59Husanov en larmes, Bernardo Silva lui apporte son soutienHusanov en larmes, Bernardo Silva lui apporte son soutienAujourd'hui, 12:50CDM 2026. Panama — Croatie 0:1 (regardez le but)CDM 2026. Panama — Croatie 0:1 (regardez le but)Aujourd'hui, 12:38« L'Ouzbékistan a manqué de force » — un agent portugais célèbre« L'Ouzbékistan a manqué de force » — un agent portugais célèbreAujourd'hui, 12:30Behruz Karimov établit un record mondial face au PortugalBehruz Karimov établit un record mondial face au PortugalAujourd'hui, 12:29Ravshan Ermatov s'exprime sur la défaite contre le PortugalRavshan Ermatov s'exprime sur la défaite contre le PortugalAujourd'hui, 12:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan