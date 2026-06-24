Ronaldo répond aux critiques après le match contre l'Ouzbékistan

Après la large victoire (5:0) contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le capitaine du Portugal et légende du football Cristiano Ronaldo s'est exprimé devant les médias. L'attaquant légendaire, auteur d'un doublé, a parlé ouvertement de sa rivalité avec Lionel Messi, de la pression intense du public et du secret de son succès.

Pas un duel avec Messi, la Colombie est plus importante !

À la question d'un journaliste sur un éventuel grand duel avec Lionel Messi avant la fin de sa carrière, Ronaldo a répondu avec sang-froid, concentrant toute son attention sur la situation actuelle de l'équipe nationale :

« Il est plus important de parler de notre situation dans le groupe et du match difficile qui nous attend contre la Colombie. La semaine dernière a été très dure, le public a été très sévère envers nous, envers moi et envers l'entraîneur. Si c'est toujours comme ça, ce n'est pas grave, car c'est naturel quand les choses ne fonctionnent pas. Mais c'est positif que mes coéquipiers et moi soyons en haut du classement. Aujourd'hui, le Portugal a marqué cinq buts, ce n'est pas facile. Honnêtement, je suis très heureux. Maintenant, nous devons nous reposer et aller de l'avant. »

Réponse à ceux qui demandaient : « Où était Cristiano ? »

Alors que d'autres stars mondiales comme Messi, Mbappé et Haaland ont déjà marqué leur territoire au début de la compétition, Ronaldo a répondu avec détermination aux critiques suggérant qu'il restait dans l'ombre. Il a souligné son éthique de travail et sa foi en la justice divine :

« Je m'exprimerai toujours, tôt ou tard, je serai là. C'est pourquoi il faut continuer à travailler. J'ai une totale confiance en ce que je fais. Je crois que Dieu aide celui qui travaille dur. Ma carrière a toujours été ainsi et rien ne changera. »

Nous ne pouvons pas contrôler les bruits extérieurs

En parlant de l'impact de la pression constante et des critiques extérieures, et de la manière dont l'équipe surmonte cette situation, Ronaldo a mis l'accent sur la solidarité interne :

Zone de contrôle : Être unis avec les coéquipiers et les familles — c'est la seule chose que les joueurs peuvent réellement contrôler.

Cible permanente : Il est naturel que les critiques pleuvent quand on ne joue pas bien ou qu'on ne gagne pas, surtout quand toute l'attention est portée sur Cristiano.

Bouclier interne : Ronaldo est déjà habitué à ces pressions et continue son chemin sans se laisser distraire.

L'équipe nationale du Portugal a pris la deuxième place du groupe après cette victoire. Ronaldo a prouvé une fois de plus qu'il est toujours sur la grande scène et capable de s'imposer aux moments les plus cruciaux.