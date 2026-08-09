Le système de capitaines de Manchester City va changer

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Le système de capitaines de Manchester City va changer

Manchester City Une période de changements culturels majeurs commence au sein du club. Le nouvel entraîneur de l’équipe, Enzo Maresca, a décidé de bouleverser complètement le processus traditionnel de choix du capitaine instauré sous Pep Guardiola. Selon Goal.com informe .

On sait que, depuis une dizaine d’années, les capitaines des Citizens étaient désignés par un vote interne de l’équipe. Ce système démocratique avait permis à des joueurs expérimentés comme Fernandinho, İlkay Gündoğan et Kevin De Bruyne de porter le brassard. Toutefois, le départ de Bernardo Silva pour Real Madrid en tant qu’agent libre cet été a créé un vide au sein du leadership du club.

La position de Phil Foden et des joueurs anglais

Selon les informations publiées par The Athletic, l’un des principaux objectifs d’Enzo Maresca est de renforcer la place des joueurs anglais dans le groupe des leaders de l’équipe. Cette situation ouvre de nouvelles perspectives à Phil Foden, formé au club. Le milieu de terrain de 26 ans reste l’un des joueurs présents depuis le plus longtemps dans l’effectif et devrait devenir l’un des principaux leaders après ces départs successifs.

Phil Foden lui-même avait clairement indiqué la semaine dernière, lors d’interviews, qu’il était prêt à assumer cette responsabilité : « Comme je joue au club depuis très longtemps, je suis l’un des rares anciens joueurs encore présents. Je dois donc sans aucun doute devenir l’un des leaders et l’un des capitaines cette saison. »

Les changements dans l’effectif et les nouveaux candidats

La situation au sein du groupe des leaders pourrait se compliquer davantage en raison des incertitudes concernant l’avenir de Rodri. Malgré le rejet d’une offre de 38 millions de livres sterling formulée par Barcelona pour le milieu de terrain espagnol, les rumeurs de transfert persistent. Si Rodri venait à partir, l’équipe perdrait un autre leader majeur.

Pour combler ces éventuels vides, la direction du club étudie également la candidature du défenseur central Marc Guéhi, arrivé de Crystal Palace en janvier. Bien qu’il ait rejoint l’équipe récemment, le fait d’avoir été capitaine de Crystal Palace et d’avoir même porté le brassard avec l’équipe nationale anglaise témoigne de son potentiel de leader. Rúben Dias reste également l’un des principaux candidats.

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Jahongir Tursunov
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