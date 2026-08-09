Le Real Madrid s’impose difficilement face à Ferencváros en amical en Hongrie

Samedi, le Real Madrid espagnol a battu le Ferencváros hongrois 2-1 lors d’un match amical. Malgré une nette domination madrilène au cours de la rencontre, la réaction des locaux en seconde période a maintenu le suspense jusqu’au bout. Goal.com rapporte .

La rencontre a débuté sous le signe des attaques intenses. Titulaire dès les premières minutes, Arda Güler a tenté sa chance à la 7e minute depuis l’extérieur de la surface, mais son tir est passé à côté du poteau. Quatre minutes plus tard, Endrick n’a pas réussi à marquer à bout portant. Du côté des locaux, Daniel Arzani s’est également montré actif et a tenté de créer le danger aux 4e et 10e minutes, sans toutefois réellement inquiéter le gardien du Real Madrid.

À la moitié de la première période, les Espagnols n’ont pas relâché la pression. Brahim Díaz a décoché un tir imprécis à la 14e minute, tandis qu’à la 37e minute, le gardien de Ferencváros a brillamment repoussé une frappe puissante d’Endrick. Malgré cela, le score a été ouvert avant la pause.

Le but en première période et les changements après la pause

Selon ixbt.com et des médias sportifs internationaux, à la 41e minute, Alexis Ceria a transmis à son coéquipier un ballon venu d’un corner, puis Mario Rivas a placé une tête précise à bout portant pour donner l’avantage au Real Madrid. Jusqu’à la pause, les Hongrois ont tenté d’égaliser. À la 42e minute notamment, Zente Varga aurait pu marquer, mais sa frappe était imprécise.

Au début de la seconde période, les deux entraîneurs ont procédé à de nombreux changements. Le Real Madrid a fait entrer Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et Carlos Espi. Ferencváros a également largement renouvelé son équipe afin de modifier la dynamique de la rencontre.

Jusqu’aux dernières minutes, les Hongrois ont accentué la pression et offert un véritable combat aux supporters. Malgré cela, les joueurs expérimentés du Real Madrid ont conservé leur avantage et remporté ce match amical.