José Mourinho a sévèrement évalué la condition physique de Bernardo Silva

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a livré une opinion franche sur la condition physique du milieu de terrain Bernardo Silva, qui a disputé son premier match avec l’équipe. Selon Goal.com, le technicien expérimenté a souligné que le joueur avait rejoint le stage de présaison dans un état physique insuffisant. Goal.com a rapporté cette information.

Lors d’un match amical disputé à Budapest, le Real Madrid s’est imposé 2-1 face à Ferencváros. Cette rencontre constituait un nouveau test pour le club merengue dans le cadre de sa préparation de présaison.

Analyse du match et conclusions de l’entraîneur

Mario Rivas a ouvert le score à la 41e minute, avant que Carlos Espi ne consolide l’avantage au début de la seconde période. Après la rencontre, José Mourinho, interrogé par Real Madrid TV, a remercié l’adversaire et salué l’intensité du match.

Le technicien portugais a toutefois relevé qu’après la pause, l’organisation du jeu de l’équipe s’était légèrement détériorée. Selon Mourinho, le temps de jeu limité de joueurs comme Vinícius Júnior et Bernardo Silva, ainsi que les changements de position, ont affecté la cohésion collective.

La condition de Bernardo Silva et le plan de Mourinho

Arrivé cet été de Manchester City dans le cadre d’un contrat de deux ans, Bernardo Silva a été au centre de l’attention. José Mourinho n’a toutefois pas caché son insatisfaction concernant la condition physique actuelle du milieu de terrain.

« Le pauvre garçon s’est reposé pendant ses vacances et est arrivé avec une condition physique quelque peu insuffisante », a déclaré Mourinho. Il est précisé que le joueur a participé à la Coupe du monde avec sa sélection nationale et a connu une saison éprouvante.

L’entraîneur a ajouté qu’en fonction de sa condition physique actuelle, il avait repositionné le joueur au poste de numéro 10 et que celui-ci pouvait évoluer sur plusieurs lignes. Le Real Madrid disputera ses prochains matchs contre le Deportivo La Coruña et Schalke.