Redmi 17 lancé en Europe : batterie de 7500 mA·ch et écran 120 Hz

Xiaomi a officiellement lancé les ventes de son prochain smartphone abordable, le Redmi 17, sur le marché européen. Selon ixbt.com, le nouvel appareil est d’abord proposé aux acheteurs dans les réseaux de distribution allemands, ainsi qu’en Espagne et dans plusieurs autres pays. Pour l’instant, le modèle n’est pas disponible partout en Europe, mais Xiaomi étend progressivement sa présence sur le marché européen. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L’un des principaux atouts de ce smartphone est sa batterie d’une capacité exceptionnelle. Les fabricants ont équipé l’appareil d’une batterie de 7500 mA·ch prenant en charge la charge rapide de 45 watts. Toutefois, l’intégration d’une batterie aussi imposante a également eu un impact sur les dimensions de l’appareil.

Caractéristiques techniques et dimensions du boîtier

Grâce à sa batterie haute capacité, le smartphone affiche une épaisseur de 8,8 millimètres et un poids de 232 grammes. Selon ixbt.com, l’appareil est doté d’un grand écran de 6,9 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i renforcé. Malgré cette grande diagonale, la résolution de l’écran est relativement faible : seulement 1600 × 720 pixels.

Le MediaTek Helio G91 Ultra constitue le cœur matériel de l’appareil. Il convient de souligner que cette plateforme ne prend pas en charge les réseaux mobiles modernes 5G. La version de base du smartphone dispose de 4 GB de RAM et de 128 GB de stockage eMMC. D’autres configurations sont également proposées : 4/256 GB, 6/128 GB et 6/256 GB.

Prix et possibilités d’extension du stockage

L’appareil prend en charge les cartes microSD pour étendre le stockage, mais leur emplacement est de type hybride. L’utilisateur doit donc choisir entre une carte mémoire supplémentaire et une deuxième carte SIM. Côté photographie, l’appareil photo principal est équipé d’un capteur de 50 mégapixels.

Le prix de départ du Redmi 17 sur le marché européen est fixé à 220 euros. Associant un tarif abordable à une batterie offrant une très grande autonomie, ce gadget devrait attirer l’attention des acheteurs du segment économique en Europe. Xiaomi prévoit d’étendre davantage la commercialisation de l’appareil à l’avenir.